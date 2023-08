Trump dice que se entregará el jueves a la justicia de Georgia

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump confirmó este lunes en un mensaje en redes sociales que este próximo jueves se entregará a las autoridades en el estado de Georgia, donde está imputado por presuntamente tratar de revertir los resultados de las elecciones de 2020.

Trump escribió en un mensaje en su red social, Truth Social, que su “viaje” del jueves a la ciudad de Atlanta no será por cometer ningún asesinato sino por “hacer UNA LLAMADA PERFECTA”.

