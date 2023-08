Wendy Guevara confesó que se llevaría a la cama a Javier ‘Chicharito’ Hernández

La ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’, Wendy Guevara, dio de qué hablar en redes sociales cuando en una divertida dinámica en la que participó confesó que se llevaría al delantero Javier ‘Chicharito’ Hernández a la cama.

En una interacción con la cadena TUDN para la plataforma TikTok, la creadora del famoso ‘Nimoderrimo’ tuvo que jugar al “¿A quién tiro de la cama?”. A la influencer se le dieron dos opciones: ‘Chicharito’ Hernández o Miguel Layún.

Javier “Chicharito” Hernández asiste a la proyección especial “Blue Beetle” Los Angeles de Warner Bros. Foto: Kayla Oaddams / Getty Images for Warner Bros and DC Films.

La reconocida integrante del ‘Team Infierno’ no dudó en escoger la opción de quedarse en la cama con el atacante de LA Galaxy y desechar la opción del defensor de las Águilas del América. “No, pues me dejo en la cama con el ‘Chicharito’ y tiro a Layún”, indicó. Aunque posteriormente, como premio de consolación, decidió enviarle muchos fueguitos al lateral.

Wendy Guevara, ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’. Foto: Cortesía.

La dinámica, que acumuló más de 275,000 visualizaciones y obtuvo más de 18,000 likes, continuó y a Guevara se le plantearon dos opciones más que incluían a cuatro jugadores. En una llave donde se le presentaron las opciones de Oribe Peralta y Cristiano Ronaldo, ‘El Bicho’ fue la elección de la celebridad.

“Me quedo con Cristiano. No chingu**, además tiene mucho dinero”, reconoció. Posteriormente, Wendy debió escoger entre el argentino Rodrigo de Paul y Gerard Piqué. La nueva ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ no tuvo reparos en decantarse por el Team Shakira y defenestrar al catalán.

“Piqué no me cae muy bien porque yo quiero mucho a Shakira, es mi comadre. Mejor me quedo con De Paul”, señaló. En final del juego, las últimas opciones fueron Guillermo Ochoa y Antonio Briseño. ‘La Perdida’ manifestó quedarse con el exportero de las Águilas del América.

El clip generó diversas respuestas e interacciones por parte de los internautas, quienes se tomaron con humor la dinámica y mostraron su apoyo a la influencer. “Por eso te apoyamos, reina, porque eres comadre de Shakira“; “La Wendy me representa. Me quedo con Ochoa“; “Buena elección de todos”, fueron algunas opiniones de los fans.

No es la primera vez que Guevara se hace viral por este tipo de dinámicas. Hace tres días, la cuenta de TikTok de la cadena TUDN compartió un video de la ganadora del reality más seguido en México en el último año, dando el visto bueno a los jugadores de Club América.

@tudn_usa Wendy le da el visto bueno a los jugadores del AME 🦅🔥 Y NI MODERRIMO 💅 ♬ original sound – TUDN USA

Hace más de una semana, Wendy Guevara se convirtió en la gran ganadora de la primera edición de ‘La Casa De Los Famosos México’ con 18,2 millones de votos del público y la suculenta suma de $233,560 dólares.

