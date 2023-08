AMLO rechaza el uso de la fuerza que propone Ron DeSantis contra el narcotráfico en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este martes el uso de la fuerza letal y de armas del Ejército estadounidense para combatir al narcotráfico mexicano, como propuso el gobernador de Florida y aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos, Ron DeSantis.

“El gobernador de Florida, que está también en campaña. (está) diciendo que va a utilizar armas, cañones, misiles, para combatir el narcotráfico en México. Primero, nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad y aquí están los datos, enfrentando a la delincuencia”, expresó López Obrador en su rueda de prensa diaria.

“Segundo, y es lo más importante, lo que dije: somos independientes. ¿Cómo va a amenazar?“, añadió.

Las declaraciones de López Obrador se producen después de que DeSantis propuso el viernes pasado el uso de fuerza letal contra personas que, según él, trafican fentanilo en mochilas mientras cruzan por la frontera de México hacia Estados Unidos.

“Si tienes a alguien que viene con fentanilo en la mochila, eso es lo último que van a poder hacer porque vamos a dejarlos completamente muertos en la frontera. Ya no aguantamos más“, declaró el republicano en el foro The Gathering, organizado por conservadores en Atlanta, Georgia.

López Obrador ha cuestionado a DeSantis por sus políticas antiinmigrantes y por ser partidiario de usar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra los carteles mexicanos.

Incluso, el mandatario ironizó que esa es la razón de la caída en las preferencias de DeSantis, quien ahora obtiene un 14.6 % en el promedio de encuestas de Real Clear Politics de la interna de los Republicanos frente al 21.3 % que obtenía cuando anunció su candidatura en mayo pasado.

“He estado viendo encuestas y, con todo respeto, no levanta, porque tiene una política antiinmigrante, una política inhumana, discriminatoria, y los estadounidenses no ven bien eso, la mayoría del pueblo no ve bien eso”, comentó el gobernante mexicano.

El mandatario cuestionó las propuestas antiinmigrantes y antimexicanas de otros republicanos, como el cerco de boyas que colocó el gobernador de Texas, Greg Abbott, en el río Bravo.

“Tiene que ver mucho con la temporada, con el que va a haber elecciones en Estados Unidos y ya están queriendo culpar a México, que por la migración, que por el fentanilo, que por el tratado (comercial), pero no les da resultado”, mencionó López Obrador.

Asimismo, reiteró su reconocimiento por las políticas migratorias del presidente Joe Biden, como frenar la construcción del muro fronterizo y autorizar asilo para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

“Estamos reconociendo que el presidente Biden es el primer presidente de los últimos tiempos que no hace muro, todos los demás, republicanos o demócratas, hacían su tramo de muro, también por publicidad”, expresó.

Con información de Efe.

