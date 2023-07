AMLO dice que sería una “barbaridad” y “exterminio” si Greg Abbott ordenara empujar a niños migrantes al Río Bravo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que sería una “barbaridad” y “exterminio” si el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenara a soldados a empujar a niños y bebés migrantes a las aguas del Río Bravo en su intento por impedir que crucen de México a los Estados Unidos.

“Lo primero no lo creo, sería pues una barbaridad, es extremo, es inhumano, es de exterminio, no lo creo, lo otro si es posible de que no se le de agua a migrantes y que incluso se les persiga. Se llegó en un tiempo a cazar a migrantes, tremendo, porque fomentaron ese odio al migrante”, señaló.

Desde Palacio Nacional en Ciudad de México, el mandatario mexicano nuevamente arremetió contra el gobernador texano de quien dijo, colocó las boyas en el también llamado Río Grande sólo para “tomarse la foto” y hacer propaganda política.

“¿Qué es lo que siguen haciendo?, por eso lo de las boyas estas naranjas, y alambradas con navajas, sin embargo no deja de ser propaganda, publicidad, porque es una franja muy pequeña, es para tomarse la foto y para sacar votos o pretender sacar votos, porque también yo creo que ya no les funciona eso”, aseguró.

Tras señalar que descarta por completo una posible reunión con Greg Abbott, López Obrador comentó que los políticos conservadores en Texas siguen con las mismas acciones de intentar recaudar votos utilizando el tema en contra de los migrantes.

“Y si a mi me invita, lo digo de manera respetuosa, a tener una reunión con él (Greg Abbott) o a encontrarme con el gobernador de Texas, lo que diga mi dedito (NO), vamos a seguir defendiendo a nuestros paisanos del maltrato y a los migrantes en general”, afirmó.

“La gente de Texas no ve bien eso, puede ser que antes pensaban de otra manera pero pues todo cambia, pero los políticos siguen con lo mismo, los políticos conservadores en Estados Unidos, siguen utilizando esa estrategia antiinmigrante porque piensan que así van a obtener votos”, precisó.

El mandatario mexicano insistió en que seguirá denunciando, en su conferencia mañanera, a los políticos estadounidenses que utilicen el tema antiinmigrante como campaña.

“Nosotros vamos a seguir denunciando a todos esos políticos antiinmigrantes, antimexicanos, el gobernador de Texas, que es el que promueve esas acciones porque incluso hasta senadores republicanos de Texas ya se han moderado, he estado pendiente y ya le han bajado a eso, pero el gobernador si sigue y otros sectores, o ellos mismos a través de asociaciones antiinmigrantes, en Texas y en otros estados de la Unión Americana, en Arizona por ejemplo”, informó.

“Pero fíjense, el caso de Arizona es interesante, ahí dominaba siempre los republicanos, el gobierno lo tenían los republicanos pero empezaron también con una política antiinmigrante ofensiva, un señor ahí, Marshal, famoso por ser represivo contrario a los migrantes y en especial a los mexicanos, ¿pues qué pasó en la última elección?, ganó una candidata del partido Demócrata, ya es la que gobierna en Arizona, me entrevisté con ella en Sonora, muy buena persona, en Nogales nos encontramos”, comentó.

