Aprueban cheques de estímulo por $750 dólares mensuales ¿En qué estado y quiénes lo recibirán?

Con el objetivo de ayudar a las familias de bajos ingresos en el condado de Durham en Carolina del Norte la Junta de Comisionados de dicho estado aprobó un nuevo programa piloto de ingresos garantizados denominado “DCo Thrives”,

De acuerdo con el comunicado, el programa DCo Thrives tendrá aproximadamente $1.69 millones de dólares en fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, la cual fue aprobada durante la pandemia por el Covid-19.

Para Brenda Howerton, presidenta de la Junta de Comisionados del Condado de Durham este programa tiene el objetivo de ayudar a los niños con familias de bajos recursos. “Los niños no pueden prosperar. Si sus padres no están prosperando y no tienen una casa para vivir, si no tienen comida para sus hijos, nuestros hijos no pueden prosperar y no pueden aprender”, dijo.

¿Cuánto dinero se proporcionará?

Según el programa al menos unas 125 familias serán beneficiadas con un ingreso mensual de aproximadamente $750 dólares, los cuales deberán ser evaluados y asignados dependiendo de los resultados de las encuestas.

¿Cuáles son los requisitos para postularse al programa?

El programa DCo Thrives tiene varios requisitos para elegir a sus beneficiarios, en este caso deben ser hogares con al menos un hijo menor de 18 años, asimismo la familia postulante deberá tener un ingreso igual o inferior al 30% del ingreso promedio del condado.

Con esta iniciativa que también se desarrolla en varias ciudades del país, se busca promover la eficacia y viabilidad de ingresos fijos garantizados para que las personas puedan mejorar su estatus económico y calidad de vida.

Otros programas

El año pasado en el condado de Durham también se llevó a cabo otro programa de ingresos garantizados denominado “Excel”, con el que se le proporcionó unos $600 dólares a cerca de 109 residentes anteriormente encarcelados. Aunque el programa finalizó en enero, todavía cuenta con un presupuesto de $1 millón de dólares para seguir desarrollándolo.

