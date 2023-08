Ron Cephas Jones, protagonista en la serie ‘This is us’, murió a los 66 años

El actor de teatro y televisión estadounidense Ron Cephas Jones, ganador de dos Emmys por su papel en la serie televisiva ‘This Is Us’ falleció a los 66 años debido a un problema pulmonar que arrastraba desde hace tiempo, informó su manager, Dan Spilo.

El intérprete dio vida a William Hill en ‘This Is Us’, el padre biológico de Randall Pearson (Sterling K. Brown), papel por el que ganó dos premios Emmy a mejor actor invitado en serie dramática.

El escritor y mente maestra de ‘This Is Us’, Dan Fogelman, confirmó la muerte del actor, originario de Nueva Jersey, pero al igual que Spilo, no especificó ni cuándo ni dónde se produjo el deceso.

Pese a haber actuado en otras ficciones recientes como Ley y orden: crimen organizado, Better Things o Luke Cage, fue el personaje de William Hill en ‘This Is Us’ el que le valió reconocimiento y dos premios Emmy.

Ron Cephas Jones, que siempre consideró el teatro como su medio favorito, se hizo famoso por su participación en la serie de televisión ‘This Is Us’, un drama familiar por el que ganó dos premios Emmy, inspirándose en su problemática juventud de adicción a las drogas y la falta de vivienda temporal.

Jones era conocido por interpretar papeles de personajes que, como él, extraían de experiencias pasadas de desesperación personal una dureza y una vulnerabilidad emocional ganadas con esfuerzo, alcanzando con su papel un patetismo singular, según los críticos especializados.

En’This Is Us’, Jones interpretó a William “Shakespeare” Hill, un exdrogadicto con cáncer terminal que se conecta al final de su vida con la familia adoptiva de su hijo, Randall Pearson (Sterling K. Brown), a quien abandonó frente a la estación de bomberos al nacer.

Sus compañeros de la serie ‘This Is Us’ se despiden

Brown, que interpretaba a Randall Pearson, hijo del personaje de Jones en la serie, también ha dicho adiós al actor en Instagram. “La vida ha imitado al arte hoy, y una de las personas más maravillosa que el mundo ha visto ya no está con nosotros”, agregó.

Mandy Moore, que daba vida a la matriarca Rebecca Pearson, ha compartido una foto con el actor en el penúltimo episodio de apuesta, asegurando que “llegar a conocer y trabajar con Ron en el salvaje viaje de This Is Us fue el mayor regalo”.

El creador de ‘This Is Us’, Dan Fogelman se ha referido a la muerte de Jones como “una pérdida enorme” en su mensaje en redes: “Ron era el mejor entre los mejores, en pantalla, en el escenario y en la vida real. El más genial. El mejor para quedar y reír. Y dios mío, qué actor. Creo que jamás cambié una sola toma suya… Porque lo hacía todo perfecto”.

Por su participación en ‘This Is Us’, Jones ganó los premios Emmy al mejor actor invitado en una serie dramática en 2018 y en 2020 y fue nominado en otras dos ocasiones.

Su victoria en la edición de 2020 de los Emmy coincidió con la de su hija, convirtiéndose en la primera pareja padre-hija en ganar este premio el mismo año.

Sigue leyendo:

Confirman que los premios Emmy 2021 serán con público y el nombre de quién los conducirá

Lista completa de nominados a Premios Emmy 2017