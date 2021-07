Confirman que los premios Emmy 2021 serán con público y el nombre de quién los conducirá

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Academia de Artes y Ciencias Televisivas de Estados Unidos anunció que los Emmy se realizarán con público. La noticia vino acompañada del nombre del conductor y la posibilidad de seguir la premiación desde streaming.

Será el humorista de 57 años, Cedric the Entertainer, el encargado de dirigir la ceremonia número 73 de la ceremonia que premia a lo mejor de la televisión estadounidense. Además, se confirmó que los Emmy contarán con la presencia de público conformado por los nominados y algunos invitados especiales, con un número reducido de asistentes.

La novedad de este año será la inédita posibilidad de seguir la transmisión de la ceremonia a través de streaming. Es decir, que estará al alcance exclusivo de los usuarios de la plataforma Paramount Plus.

Hasta el momento ninguna premiación de esta magnitud ha decidido liberar la transmisión fuera de la televisión. Los Emmy 2021 se realizarán el próximo 19 de septiembre.

En Latinoamérica, la ceremonia de los Emmy se podría ver a través de la señal de TNT.

Nominados a los Emmy 2021

Las series con más nominaciones en esta edición son The Mandalorian y The Crown, ambas cuentan con 24 menciones cada una incluyendo Mejor serie dramática; le sigue WandaVision con 23 nominaciones y The handmaid’s tale con 21.

En cuando a la guerra de plataformas de streaming, HBO Max arrasó con las nominaciones al contar con 130, mientras que Netflix, el gigante que había estado ganando terreno durante los últimos años, tuvo 129. Disney+ se acaba de unir a la competencia, logrando 71 nominaciones.

La ceremonia en donde se revelaron las producciones que aspiran al Emmy estuvo conducida por Ron Cephas Jones de This is Us y Jasmine Cephas Jones de Blindspotting. Los acompañó el presidente y director ejecutivo de la Academia, Frank Scherma.

