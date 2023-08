Shawn Porter cree que Canelo Álvarez vencerá a Jermell Charlo, pero advierte al mexicano

Shawn Porter piensa que Saúl ‘Canelo’ Álvarez será el vencedor de la pelea en la que pondrá en juego su campeonato indiscutido de peso supermediano contra Jermell Charlo, pero advierte que el estadounidense podría sorprenderlo.

En una entrevista con Fight Hub TV, Porter expresó que Charlo necesitará una buena estrategia para vencer a Canelo Álvarez, pero cree que se desempeñará bien en las 168 libras y que no perderá potencia en sus golpes porque a pesar de que actúa dos categorías por debajo probablemente siempre entrene como un supermediano.

“Así que mira la pelea de Charlo. Creo que Charlo va a necesitar movimiento. Hablemos de los hechos. Necesitas movimiento contra Canelo. Necesitas un ritmo de trabajo rápido contra Canelo, y necesitas un gran jab contra Canelo, y tienes que llegar al cuerpo de Canelo. Entonces tienes que mantener a Canelo lejos de ti. Creo que la pelea con Canelo y Charlo, creo que es interesante. Creo que Canelo gana esa pelea, pero está por verse“, dijo.

Canelo Álvarez y Jermell Charlo en su primer cara a cara en la conferencia de prensa en Nueva York. Foto Cortesía: Amanda Wescott/Showtime.

“Sin embargo, lo que no quieres hacer si eres Canelo Álvarez. Esto funcionará en su desventaja si miras a este peleador en 154 y dices: ‘Bueno, está subiendo a 168. No puede golpear tan fuerte como yo. No puede golpear tan fuerte como tal y tal’, pero si somos realistas, Charlo no anda a las 150. Él no vive a los 150, lo que significa que no entrena a los 154. No vive a los 154, por lo que no entrena a los 154. Probablemente entrene a los 168, lo que significa que su cuerpo no será ajeno a desempeñarse en esa categoría de peso, lo que significa que será fuerte en esa categoría de peso”, agregó Porter.

En la conferencia de prensa promocional para la pelea entre indiscutidos la diferencia de tamaño fue una de las cosas que más llamó la atención en el primer careo entre ambos, ya que fue muy evidente que Jermell Charlo es más grande que Canelo Álvarez y no daba la impresión de que está subiendo dos categorías para enfrentar el mexicano.

Cabe destacar que el estadounidense subirá 14 libras para enfrentar al tapatío y no tiene experiencia en la división de supermedianos, pero algunos expertos y personalidades del deporte como Shawn Porter creen que el peso no será un problema para Charlo en la pelea.

Jermell Charlo quiere hacer historia y convertirse en campeón indiscutido de dos divisiones frente a Canelo Álvarez. Foto Cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

Las predicciones para el duelo de indiscutidos entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo se encuentran divididas. Mientras que unos aseguran que el mexicano le ganará cómodamente al estadounidense, otros piensan que el campeón indiscutido de las 154 libras podría sorprender y acabar con el reinado del tapatío en el peso supermediano. De lograrlo, haría historia y se convertiría, al igual que sus compatriotas Terence Crawford y Claressa Shields, como los únicos boxeadores en ser campeones indiscutidos en dos categorías de peso.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

Por su parte, Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear al argentino Brian Castaño en la revancha. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

