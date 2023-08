4 posibles razones de por qué se multiplicó por 4 el número de peruanos que abandonan el país

Sus padres, hermanos y 12 tíos ya estaban en Estados Unidos desde hacía al menos siete años, pero JC se había quedado en Perú por sus estudios universitarios.

Lo que terminó de convencerlo de reunirse con sus parientes fue la amenaza de delincuencia que sufría en Lima, la capital, cuenta.

“La pandemia fue fuerte, muchos familiares míos se fueron, la situación no era buena por los gobiernos que entraban y salían. Además, mi barrio no era tranquilo”, dice a BBC Mundo JC, que prefiere no dar su nombre.

“Como sabían que mi familia estaba acá, me llamaban de un penal para exigirme dinero, tenían la idea de que yo tenía mucho dinero. Me esperaban cuando volvía de trabajar en la noche. Entonces tomé la decisión de venir”, relata el joven peruano de 30 años.

“Tuve que dejar mi trabajo y empezar de cero”, dice JC, que en 2022 viajó de Lima a México, pidió asilo en la frontera con EE.UU. y llegó a Paterson, Nueva Jersey, en la costa este del país.

Getty Images Muchos peruanos piden asilo al llegar a la frontera de EE.UU.

JC fue uno de los 401,740 peruanos que salieron del país en 2022 y no han regresado, según cifras que envió la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú a BBC Mundo.

Hasta junio de 2023 la cifra creció hasta 415.393.

Estas cifras casi cuadruplican las salidas sin retorno de 2021, año en que 110,185 peruanos se fueron de su país.

“Trabajé en distintos rubros: construcción, roofing (techos), de mesero, de dishwasher (lavaplatos), hasta que se presentó la oportunidad de este restaurante”, dice JC, en referencia al comedor que administra ahora en Paterson y que abrió hace unos meses con algunos de sus familiares que ya vivían ahí.

Getty Images En 2023 también se fueron más de 415,000 peruanos.

En Paterson también vive Alejandra, de 28 años, que llegó de Perú también en 2022 “por temas económicos” y que prefiere no dar su apellido.

“Estudié Comunicación en la universidad. Pero estaba pasando un mal momento en mi carrera. Trabajaba en un canal conocido en Perú como reportera. Pero no tenía un contrato fijo, sino (encargos) eventuales”, cuenta a BBC Mundo.

“Quería algo fijo. Pero vinieron las huelgas, las marchas. Además, los periodistas estaban siendo agredidos, entonces ya no me veía ahí”, relata. “Justo una amiga me dijo que estaba viniendo (a Estados Unidos) así que dije: voy a intentarlo a ver qué pasa”.

Voló de Lima a Ciudad de México. Luego pidió asilo en la frontera con EE.UU. Ahora trabaja en una panadería.

Desde que llegaron, JC y Alejandra no han vuelto a Perú y esperan regularizar su situación migratoria.

Además de a Estados Unidos, los peruanos también salieron sobre todo a España, Chile y México, según datos de Migraciones, aunque eso no significa que se hayan quedado o instalado en esos lugares necesariamente.

El hecho de que México sea uno de los destinos más elegidos hace pensar a analistas que consultó BBC Mundo que la intención de muchos peruanos es en realidad llegar a la frontera con EE.UU. y pedir asilo.

Pero ¿a qué se debe este aumento de las salidas de peruanos? Aquí presentamos cuatro posibles razones.

1. Pandemia y crisis económica

La última ola de aumento de la emigración peruana venía en realidad desde 2018, pero los cierres de fronteras por la pandemia truncaron la tendencia en 2020, según muestra las cifras de Migraciones.

“Durante el boom económico (2010-2017), pocos peruanos vieron mejoras significativas en su vida. Hubo problemas que no se resolvieron en educación, salud, acceso al agua. Eso es parte de las razones por las que la emigración empezó a aumentar en 2018”, dice a BBC Mundo Ulla Berg, autora de dos libros sobre la emigración peruana.

Getty Images La pandemia frenó la curva ascendente de emigración peruana.

Ahora que las fronteras están abiertas otra vez, “la tendencia está recuperando su cauce”, dice a BBC Mundo la socióloga Tania Vásquez, experta en demografía y migración del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Porque así como la pandemia interrumpió el ascenso de la curva de emigración, ahora sus efectos económicos puede que la propicien.

En 2020, la economía de Perú se contrajo en un 11%, según el Banco Central de Reserva (BCR) del país.

Pese a que se recuperó lentamente, en 2022 la pobreza aumentó un 1,6% con respecto a 2021 y en 7,3% con respecto a 2019, según la última Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú.

“El gobierno manejó muy mal la pandemia. La gente tuvo que consumir sus pequeños ahorros mientras la economía estuvo paralizada”, critica Teófilo Altamirano, autor del libro “Éxodo. Peruanos en el exterior (1992)”.

“La pobreza aumentó, lo que crea insatisfacciones en las familias, los hijos no pueden acceder a una buena educación, a una buena salud”, dice a BBC Mundo.

Además, “Perú tuvo un confinamiento severo y, como consecuencia, un colapso masivo del crecimiento económico que contribuyó a que mucha gente quisiera irse, porque tres cuartos de los trabajadores están en el sector informal y ese sector fue muy golpeado por la pandemia. Mucha gente cayó en la pobreza”, analiza Ulla Berg.

Getty Images La pandemia paralizó la economía en Perú.

2. Crisis política

Para Altamirano, la crisis política que golpea el país hace al menos cinco años —Perú ha tenido seis presidentes desde 2018— también propicia las dificultades económicas.

“Esto crea en la economía una gran inestabilidad para la inversión extranjera. Los inversores han tenido que retraerse porque no pueden tener un planeamiento a largo plazo. Esto se traduce en el estancamiento, en el declive de la economía peruana, del PBI”, añade el antropólogo.

Getty Images Dina Boluarte, presidenta de Perú, es la sexta mandataria desde 2018.

La combinación de la crisis económica con la inestabilidad política “ha hecho que la gente diga ‘no hay nada para nosotros aquí’”, señala Ulla Berg, que opina que ahora “más peruanos piensan que tendrían mayores probabilidades de recibir asilo en EE.UU. que en la década pasada, cuando su país era más estable”.

3. Inseguridad ciudadana

Un 80% de los peruanos dice sentirse muy inseguro o algo inseguro en las calles del país a causa de la delincuencia y el crimen organizado, según la última encuesta del IEP sobre este tema, de junio de 2023.

“Cuando entrevisto a las personas que ahora están emigrando, me dicen que una parte importante (de su decisión) es la preocupación por la seguridad de sus familias: cómo van a crecer en este país tan inseguro”, dice Vásquez a BBC Mundo.

Altamirano también cree que “hay una insatisfacción de seguir viviendo en Perú por la inseguridad ciudadana diaria”.

La inseguridad en Perú empeoró durante la pandemia, ya que más y más gente quedó desempleada, dice Ulla Berg. Según la experta, muchos de los peruanos que piden asilo denuncian que sufren extorsión, como el caso de JC.

Getty Images Alrededor del 80% de peruanos se siente algo inseguro o muy inseguro en las calles.

“Mucha gente siente que sus vidas están en peligro como resultado de esta violencia generalizada, pero también dirigida hacia la gente con pequeños negocios o con familia en el extranjero”, sostiene Berg.

La encuesta del Instituto de Estudios Peruanos dice que el 42% “refiere haber sido víctima de la delincuencia en los últimos tres años”. En el último año, el 28% dice que sufrió algún acto de delincuencia.

4. Redes migratorias

Pese a la gravedad de estos problemas, Vásquez no cree que las tres anteriores sean necesariamente las principales razones por las que los peruanos parecen estar yéndose del país.

“Una de las razones que considero fundamental es la ‘causación acumulativa’”, sostiene. “Cada vez que un país experimenta emigración se crean redes de migración en los destinos a los que van. Cuando existen esas redes, siempre hay más emigración”.

Desde las emigraciones peruanas en los años 80 y 90, causadas por la crisis económica de la época y el conflicto armado interno, esas redes crecieron y se diversificaron, según la socióloga.

En 1992, había alrededor 1.5 millones de peruanos en el extranjero, el triple de lo que había en 1981, según estudios de Altamirano.

Entre 1990 y 2020, los peruanos en el exterior sumaron 3,309,635, el 10.1% de la población del país en 2020, de acuerdo a cifras del INEI.

“Hay familias más móviles, más trasnacionales. Antes no teníamos esas familias en Perú. Hay más recursos para emigrar, más experiencias acumuladas, prácticas de movilidad que no teníamos en los 90”, asegura Vásquez.

Getty Images Perú ha sufrido numerosas protestas contra el gobierno en los últimos meses.

Berg discrepa con esta teoría. “La causación acumulativa puede explicar que exista una infraestructura migratoria que ayuda a las personas a irse, pedir dinero prestado y establecerse en el extranjero, pero no puede explicar por qué los peruanos se van en cantidades tan grandes en unos pocos años”, dice la autora.

“La crisis económica y política, la violencia y la delincuencia como resultado de problemas sociales no resueltos y el impacto de la pandemia son partes importantes del panorama de por qué está sucediendo esto ahora”, opina.

Más allá de las causas, Altamirano y Vásquez coinciden en que aún es muy pronto para llamar “emigrantes” a estos viajeros.

“La emigración se mide cuando la persona se va más de un año”, aclara Altamirano.

“Esperemos a 2024, 2025, a ver si efectivamente son emigrantes en el sentido estricto de la palabra. Ahí podemos decir cuántos son emigrantes y cuántos no lo son. Se necesita mucha más investigación, análisis para decir que 400.000 peruanos han emigrado en 2022. Vamos a ver si esto se convierte en un patrón”, matiza.

Vásquez opina que “no sería riguroso decir que estamos presenciando un éxodo”.

“Esto puede cambiar en un par de años porque estos peruanos pueden regresar. Falta ver el saldo migratorio real”, explica. BBC

