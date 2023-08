Entrenador de Deontay Wilder dice que Jermell Charlo “puede pasar la prueba” con éxito ante Canelo Álvarez

Malik Scott, entrenador de Deontay Wilder, analizó la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jermell Charlo por el campeonato indiscutido de peso supermediano e indicó que el estadounidense podría sorprender al mexicano el 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

En una entrevista para The Porter Way, Scott expresó que Charlo le causará a problemas a Canelo Álvarez porque a medida que la pelea avanza se vuelve más peligroso y podría pasar la prueba, pero si no hace los ajustes necesarios le costará llevarse la victoria ante el mexicano.

“Habría que inclinarse por Canelo… En cuanto a ventajas. Pero realmente no me sorprendería que Charlo le causara algunos problemas, incluso más tarde. No creo que se canse. Creo que a medida que avanza la pelea, él se vuelve más fuerte. Todavía piensa con mucha claridad en esas peleas duras y duras que pasaron el séptimo, octavo y noveno asalto. Tiene algunos nocauts increíbles después de esos rounds”, dijo el entrenador.

Jermell Charlo en la rueda de prensa promocional de su pelea con Canelo Álvarez en Nueva York. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Creo que si no hace los ajustes en el ring esa noche, le va a costar un poco. Especialmente contra Canelo. Te golpea por todas partes para conseguir lo que quiere. Si Charlo es lo suficientemente inteligente -como creo que es, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles y los duros se ponen en marcha, él siempre se vuelve más duro- habrá un momento crucial en la pelea en el que sentirá algo que nunca antes había sentido, pero creo que puede pasar la prueba con gran éxito. Realmente lo hago”, añadió.

Las predicciones sobre quién será el vencedor entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo están cada vez más divididas. Mientras que unos aseguran que el mexicano ganará cómodamente, otros como Malik Scott piensan que el estadounidense podría dar la sorpresa y acabar con el reinado del tapatío en el peso supermediano, ya que algunos expertos en el deporte afirman que está en el declive de su carrera.

Cabe destacar que, de lograr el triunfo ante el mexicano, el hermano de Jermall Charlo -campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)- podría hacer historia y se convertiría, al igual que sus compatriotas Terence Crawford y Claressa Shields, como los únicos boxeadores en ser campeones indiscutidos en dos categorías de peso.

Canelo Álvarez defenderá su título de indiscutido ante Jermell Charlo el 30 de septiembre. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear al argentino Brian Castaño en la revancha. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

