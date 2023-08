Timothy Bradley asegura que la pelea de Canelo Álvarez y Jermell Charlo es un desajuste: “Es terrible”

Timothy Bradley, excampeón de peso superligero y welter, aseguró que la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jermell Charlo es un desajuste por las dos categorías que está subiendo el estadounidense y monarca indiscutido de las 154 libras para enfrentar al mexicano.

En una entrevista con Fight Hype, Bradley descartó la idea de que Charlo pueda tener alguna posibilidad de vencer a Canelo Álvarez porque no cree que pueda aguantar un golpe de un supermediano de las características del mexicano que también ha peleado en 175 libras.

“Eso es un desajuste. ¿Cómo diablos vas a subir dos clases de peso, vamos hermano? Vas a subir dos categorías de peso cuando te han lastimado tipos de 154 libras, ¿crees que vas a poder recibir un golpe de un tipo más grande?”, dijo.

Canelo Álvarez y Jermell Charlo se enfrentarán el 30 de septiembre en Las Vegas. Foto Cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

“Él (Canelo) ha peleado en 175 libras, ¡entiende eso, contra un gran tipo, (Sergey) Kovalev! Mald*** monstruo y lo noqueó. Canelo pudo recibir sus golpes, ¿no crees que Canelo va a recibir un golpe de Charlo de 154 libras? Esta (pelea) es terrible”, añadió.

Anteriormente, Timothy Bradley había declarado al mismo canal de Youtube que ve difícil que Jermell Charlo pueda derrotar al experimentado Canelo Álvarez, ya que piensa que las habilidades y el juego del mexicano son superiores. Por ello, le aconsejó al estadounidense que tiene que mantener la distancia y absorber los golpes si quiere vencerlo.

“Canelo es un gran golpeador, y este tipo está subiendo dos divisiones para enfrentarse a una leyenda como Canelo Álvarez. Así que tendrá que boxear y mantener la distancia y usar su alcance y no quedarse ahí y buscar una pelea con Canelo. Tiene que hacerlo toda la noche. ¿Puede hacerlo? Eso es otra cosa”, comentó.

Jermell Charlo quiere convertirse en campeón indiscutido de dos divisiones frente a Canelo Álvarez. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Cabe destacar que en la conferencia de prensa promocional para la pelea entre indiscutidos la diferencia de tamaño fue una de las cosas que más llamó la atención en el primer careo entre ambos, ya que fue muy evidente que Jermell Charlo es más grande que Canelo Álvarez y no daba la impresión de que está subiendo dos categorías. A pesar de lo que piensa Bradley, algunos expertos y personalidades del deporte no creen que el peso no será un problema para el estadounidense.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

Por su parte, Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear al argentino Brian Castaño en la revancha. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

