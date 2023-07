Timothy Bradley afirma que Jermell Charlo debe boxear a Canelo Álvarez si quiere vencerlo

Timothy Bradley, excampeón de boxeo y actual comentarista de ESPN, afirmó que Jermell Charlo tiene que boxear, mantener la distancia y absorber los golpes si quiere vencer al campeón indiscutido de peso supermediano Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 30 de septiembre en Las Vegas.

En una entrevista con Fight Hype, Bradley ve difícil que Charlo pueda derrotar al experimentado Canelo Álvarez, ya que piensa que las habilidades y el juego del mexicano son superiores. Para el comentarista, el tapatío presionará y le pondrá trampas al estadounidense porque en esta etapa de su carrera utiliza más su cerebro que su poder sobre el ring.

“Canelo es un gran golpeador, y este tipo está subiendo dos divisiones para enfrentarse a una leyenda como Canelo Álvarez. Así que tendrá que boxear y mantener la distancia y usar su alcance y no quedarse ahí y buscar una pelea con Canelo. Tiene que hacerlo toda la noche. ¿Puede hacerlo? Eso es otra cosa”, dijo.

Jermell Charlo es el campeón indiscutido de las 154 libras. Foto: Meg Oliphant/Getty Images.

“Pero me resulta difícil para un tipo más pequeño (Jermell) vencer a un tipo más grande (Canelo) que todavía está, diría, al final de su carrera. (…) Sus habilidades y lo que es capaz de hacer dentro del ring con su experiencia. Su juego C es mejor que los juegos A de muchos tipos. Así que siento lo mismo aquí. Siento que el juego C de Canelo es mejor que el de Charlo, que es un tipo más pequeño al entrar en la pelea”, expresó.

Jermell Charlo, campeón indiscutido de las 154 libras, subirá dos divisiones para enfrentar al mexicano. Aunque algunos piensan que la diferencia de tamaño pudiera no afectar al estadounidense, otros que la pelea será muy pareja o que puede ganarla, lo cierto es que la falta de experiencia en las 168 libras y la inactividad (casi un año y medio sin acción) podrían pasarle factura frente a un peleador experimentado como Canelo Álvarez.

Cabe destacar que el tapatío, quien firmó con Premier Boxing Champions (PBC) y se pensaba que pelearía con Jermall Charlo, sorprendió a todos al confirmar que enfrentaría a su hermano Jermell.

Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear al argentino Brian Castaño. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate. Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez venció a John Ryder el pasado mes de mayo en México y tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas.

Sigue leyendo:

· Jermell Charlo muestra su cambio físico para la pelea con Canelo Álvarez en septiembre (Foto)

· Shawn Porter cree que pelea entre Jermell Charlo y Canelo Álvarez será pareja, pero apuesta por el triunfo del mexicano

· Boxeador que enfrentó a Canelo Álvarez y los hermanos Charlo dijo cuál gemelo pega más fuerte