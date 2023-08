Falta de muestras de ADN retrasa la identificación de las víctimas de los incendios forestales en Maui

La lista de personas que pueden estar desaparecidas tras los incendios forestales de Maui es ahora de 1.000 a 1.100, dijeron funcionarios el martes, después de que hace algunos días informaron que la cifra había disminuido a 850.

Se espera que las cifras cambien, y “eso no significa necesariamente… que estas personas, de hecho, estén desaparecidas”, dijo Steven Merrill, agente especial a cargo de la oficina local del FBI en Honolulu.

“Todos los días las cifras cambiarán. Dicho esto, el número que más nos preocupa es, obviamente, tratar de eliminar a personas de la lista. Y eso ha ido disminuyendo de forma fiable todos los días”, indicó.

Los esfuerzos urgentes para identificar los restos de aquellos descubiertos entre las cenizas han llevado a los líderes de emergencia a pedir a las familias muestras de ADN para ayudar en el proceso de identificación.

Hasta el miércoles por la mañana, sólo 104 familias habían presentado muestras de ADN, lo que limita el proceso.

“El número de familiares que vienen a proporcionar muestras de ADN es mucho menor que el que han visto en otros desastres”, dijo el fiscal del condado de Maui, Andrew Martin.

La identificación de restos se ha vuelto más compleja debido a las múltiples listas de diferentes agencias. Además del análisis de ADN, las autoridades están utilizando la tecnología de los teléfonos móviles para ayudar a localizar el paradero de las personas.

El número de muertos confirmado se mantiene en 115 y los residentes siguen exigiendo respuestas sobre la interrupción de las comunicaciones durante los incendios.

Hasta el martes por la noche, se habían identificado 43 personas, dijeron funcionarios del condado. De ellos, se han hecho públicos ocho nombres, con edades comprendidas entre 59 y 74 años.

Los nombres en la lista son los de personas que han sido reportadas como desaparecidas o cuyo paradero no se sabe, dijo Merrill. “Estamos considerando a todos los que están en esa lista hasta que podamos demostrar que no deberían estar en esa lista”, agregó.

Parte de la información está incompleta: los funcionarios pueden tener un nombre y eso es todo, o pueden no tener género, dijo el alcalde del condado de Maui, Richard Bissen. Eso puede dificultar la verificación de quién falta.

“Necesitamos más información, y si ha dudado en ponerse en contacto con la policía de Maui, el FBI o cualquier otra persona para proporcionar más información, por favor, acérquese”, dijo.

Las autoridades no pudieron confirmar cuántos de los desaparecidos son niños. Merrill reveló que nadie en sus listas de personas desaparecidas tiene la fecha de nacimiento de un niño.

“Eso no significa… que no haya víctimas menores. En todas nuestras listas, actualmente no tenemos ningún nombre que muestre la fecha de nacimiento de alguien que sea un niño”, dijo Merrill.

También señaló que hasta el momento se han encontrado a salvo alrededor de 1.400 de las 2.500 personas que inicialmente fueron reportadas como desaparecidas.

Durante días, cientos de equipos de búsqueda y rescate y decenas de perros rastreadores de cadáveres han estado recorriendo la zona quemada en busca de restos humanos. El FBI tiene personal de recolección de evidencia, expertos en ciencias forenses y analistas de teléfonos celulares en Maui para ayudar en el proceso de identificación, explicó.

