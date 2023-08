“Has venido a ponerte la rodilleras”: Exempleada de Luis Rubiales lo acusa de humillaciones, amenazas y “palabras que nadie se merece”

Tamara Ramos, quien fue directora de marketing de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) cuando Luis Rubiales era presidente del sindicato (2010 a 2018), otorgó una entrevista a Telecinco donde relató el maltrato que padeció de parte del ahora mandamás de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el cual incluyó amenazas y humillaciones con palabras y frases “que nadie merece”, por lo que no le sorprende que le haya robado un beso a Jennifer Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas del Mundial Femenino.

“Sufrí humillaciones, golpes (puñetazos sobre la mesa), palabras que no puedo repetir… Fue una barbaridad y duró mucho tiempo“, explicó Ramos sobre la interacción que tuvo con Rubiales que, aunque no lo confirmó, pudo ser entre el 2016, año en que se nació la asociación, y el 2018, cuando el presidente dejó el sindicato.

Cuando el periodista que la entrevistaba le cuestionó si estas humillaciones eran públicas, delante de jugadores como Iker Casillas y Gerard Piqué, ella respondió afirmativamente.

“Delante de todos, con la sorna que tiene de reírse, me decía ‘venga, ve, que has venido a ponerte las rodilleras. Son palabras que nadie se merece, yo era una profesional que lo que estaba haciendo era trabajar”, manifestó.

Por si fuera poco, también contó que Rubiales le hacía preguntas íntimas y completamente fuera de contexto como: “¿De qué color traes la ropa interior?”.

Tamara Ramos trabajó en la AFE con Rubiales y fue la primera mujer que lo denunció: "Sufrí golpes y vejaciones. Me humillaba delante de Piqué, Casillas o Busquets y me decía '¿De qué color traes hoy la ropa interior?' Tú has venido aquí a ponerte rodilleras". pic.twitter.com/9XinBko3gL — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 23, 2023

Con este antecedente, Tamara aseguró que no le sorprendió en lo más mínimo el comportamiento de Rubiales en la final del Mundial Femenino de Australia-Nueva Zelanda 2023, donde desde el palco se sujetó los genitales en señal de victoria cuando el árbitro pitó el final del encuentro y, más tarde, forzó un beso en la boca con Jennifer Hermoso, delantera de la Furia Roja, en la ceremonia de entrega de medallas.

“La cara que es, es la que ha dado. No me sorprende en absoluto”, dijo, y aseveró que esto la hace ganar credibilidad con todo lo que denunció en su momento contra el mandatario: “Creo que ahora es más fácil que me crean, ahora se ha visto lo que es. Tiene muy buen discurso, siempre tiene mucha demagogia y es muy difícil que siendo mujer me hubiesen creído”.

Tamara recordó que, en aquel entonces, cuando sufrió el acoso, demandó a Rubiales, debido a que le pidió la rescisión de contrato, pero no se la otorgó y solo recibió amenazas a cambio.

“Cuando lo demando estaba con dos bebés, tenía uno de tres meses, yo lo pasé fatal, me costó mucho hacerlo. Le pedí una rescisión de contrato, él no quiso, me dijo que si me iba no me daban ni el paro… y entonces lo tuve que demandar”, explicó.

Finalmente, la mujer relató que el asunto no llegó a juicio, porque alcanzó un acuerdo que consideró justo para ambas partes.

