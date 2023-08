Abren centro de ayuda para jóvenes LGBTQ+ en la ciudad de Bell

“Un oasis en el desierto” es como Marco González describe las instalaciones de MiSELA, el primer centro de recursos y ayuda para jóvenes LGBTQ+ en el sureste de Los Ángeles, que recientemente fue inaugurado.

“Es bien sabido que, en casa aprendemos los buenos modales, costumbres y también los malos hábitos”, dijo Marco González, miembro de la junta directiva de la Alianza Latina por la Igualdad (LEA). “Pero también en casa aprendemos lo que es el amor, respeto, aceptación e integridad, además del respeto propio y ajeno”.

Añadió que, para su comunidad, desafortunadamente muchos jóvenes no cuentan con esos cimientos, “y por consiguiente, los perdemos a veces, de ahí que Mi SELA es un oasis para nuestra comunidad latina LGBTQ+ y sus familias”.

El centro bilingüe nace como una forma de respaldo para quienes no sienten apoyo en sus hogares por quienes son y lo que son como individuos, y necesitan recibir servicios auxiliares para sentirse seguros física, mental y emocionalmente.

Eddie Rivas (i) es director ejecutivo de MiSELA.

Reunidos en MiSELA, en el 4265 de la avenida Florence, decenas de invitados fueron testigos del corte de listón, por parte de Thursday Storm, -el pronombre que usa para identificarse Gerson Aguilar, un joven de 21 años- quien es embajador del programa juvenil de verano de Latino Equality Alliance, durante la inauguración.

“Me crie en la ciudad de Bell, y en un radio de 20 minutos caminando, puedo llegar a mi escuela secundaria, a mi casa, e irónicamente estoy en casa”, dijo Storm. “Al crecer, nunca tuve los recursos para vivir cómodamente como un joven queer, y MiSELA es como devolverme a mí mismo la ayuda que el niño queer siempre quiso tener”.

MiSELA, de acuerdo con Eddie Rivas, su director ejecutivo, nació de la necesidad de contar con servicios para la comunidad LGBTQ+ de jóvenes y adultos en ciudades del sureste de Los Ángeles, entre estas Bell, Bell Gardens, Cudahy, Huntington Park, Lynwood o Maywood.

“Usualmente representamos del 3% al 4% (984 a 1,313 personas) de la población”, dijo Rivas, a La Opinión. En la ciudad de Bell hay 32,831 habitantes.

Rivas, ex concejal de la ciudad de Huntington Park, dijo que esas comunidades están siendo más receptivas con individuos que se identifican como “queer, trans o non (no binario)”.

A la apertura del centro llegaron miembros de la comunidad y de ciudades vecinas.

“Los más jóvenes se están aceptando, quienes son y hay más receptividad; los vemos en la televisión, en artistas y animadores locales y las personas que se han declarado LGBTQ”, indicó. Eso ha creado mucho espacio para la aceptación del matrimonio igualitario. Ya no es raro ver a alguien que tiene dos papás o dos mamás”.

Por ello, además de la apertura del centro de recursos LGBTQ en la ciudad de Bell, aspira a que en la próxima década “la gente entienda que las familias son diferentes y cambien sus actitudes, especialmente para que tengan un espacio seguro para la aceptación”.

Ejemplificó con la diferencia entre Boyle Heights -donde realizaron campañas de educación sobre la comunidad LGBTQ en la comunidad- y Bell, una ciudad “conservadora”, donde ahora ya cuentan con un alcalde abiertamente homosexual: Fidencio J. Gallardo.

Diferentes comunidades

“En Boyle Heights la comunidad es más abierta y está más establecida por dos o tres generaciones, mientras que en Bell no habían llegado organizaciones de ayuda a la comunidad LGBTQ y los residentes regulares era inmigrantes que iban y venían en la ciudad”.

Sin embargo, el funcionario agradeció la determinación de Eddie Rivas para no darse por vencido y lograr la inauguración del centro MiSELA, al que consideró “un recurso muy necesario”.

“Nunca hubiera soñado que tendríamos un centro de ayuda para la comunidad”, explicó. “Yo crecí avergonzado de muchas cosas. Y muchos de nuestros hijos crecen de esa manera. Me daba vergüenza ser mexicano. Me daba vergüenza hablar español, este barrio era muy diferente, allá por los años 1970”.

“Obviamente estaba avergonzado de ser gay”, relató el alcalde de Bell. “Entonces este concepto de tener un lugar seguro en mi comunidad es inaudito”.

Fidencio j. Gallardo expresó que le fue muy difícil salir del armario, en los momentos donde trataba de encontrar un lugar donde conectarse con la gente.

Sabía que había un centro gay y lésbico en Hollywood donde cada viernes se presentaban grupos de rap para los jóvenes.

“Tres veces no tuve el valor ni el coraje para entrar al lugar y me quedé sentado en el auto que me prestaba mi madre, pero la cuarta oportunidad lo logré”, recordó. “Y cuando finalmente lo hice, fue genial. No diré que me abrí como una mariposa social, fui a ver solamente observé lo que estaba pasando”.

En base a su experiencia, consideró que ahora, ningún joven de su ciudad o ciudades circunvecinas tendrá que pedir prestado el automóvil a sus padres porque “MiSELA será un lugar para los jóvenes, y que sientan ese sentido de pertenencia. Y lo más importante es que se sientan amados”.

California, primer lugar nacional

En julio de 2021, por primera vez, la Oficina del Censo inició una serie de encuestas a nivel nacional que incluían preguntas sobre orientación sexual e identidad de género. Los resultados mostraron que California tiene el mayor número de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero: 2.7 millones y Texas ocupa el segundo lugar con 1.8 millones.

Según un reporte del Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC), la proporción de adultos que se identifican como LGBTQ en California (9.1%) es considerablemente mayor que la proporción en el resto del país (7.9%).

También es más alto que el de cualquier otro estado densamente poblado: entre los diez estados más poblados, Texas ocupa el segundo lugar (8.4%) y Nueva York el tercero (8.2%); Carolina del Norte tiene la proporción más baja (6.3%). Entre todos los estados, Oregón tiene la proporción LGBT más alta (12.3%), mientras que Mississippi y Dakota del Sur tienen la más baja (5.0% cada uno).

La comunidad LGBT de California incluye una amplia gama de identidades, y no todas están reflejadas en los datos del censo. Según estos datos, aproximadamente la mitad (49%) de los adultos LGBTQ en California se describen a sí mismos como bisexuales, similar al resto de Estados Unidos.

Algo más de un tercio (36%) se describe a sí mismo como gay o lesbiana y el 15% como transgénero.

Muchos más hombres se identifican como homosexuales (722,000) que mujeres como lesbianas (257,000). Por el contrario, casi tres veces más mujeres (928,000) que hombres (363,000) se describen a sí mismos como bisexuales.

A la mayoría de los adultos transgénero se les asignó sexo femenino al nacer (60%). Entre todos los adultos transgénero, más de la mitad (54%) se describen a sí mismos como transgénero, el 23% como hombres y el 23% como mujeres.

Crecer en la comunidad

“Cuando te acercas a las comunidades, puedes ver el amor, la compasión, la empatía y el crecimiento que está ocurriendo con la gente común. Y creo que eso es lo que es tan importante acerca de estos centros de recursos como MiSELA”, declaró a La Opinión, el actor y productor de Hollywood, Johnny Sibilly.

Consideró que brinda una oportunidad real para que las cosas cambien a nivel de base, donde las familias puedan venir y aprender no solo unas de otras, sino también sobre otras personas en sus comunidades.

“Siempre hablamos de representación en la pantalla y en películas, lo cual es hermoso, pero yo diría que la representación en tu comunidad es aún más importante, porque si la ves a nivel local, puedes creerla a un nivel más amplio”, concluyó.