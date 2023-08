El Segundo mantiene la esperanza de California en el Williamsport y disputará la final estadounidense ante Texas

El Segundo de California jugó un partido de infarto ante la novena de Washington y terminó imponiéndose con pizarra de 2-1, razón por la cual estarán enfrentando a Texas en lo que será la final estadounidense por un boleto a la definición del Williamsport y jugarán contra el ganador de China Taipei y Curazao.

Los californianos terminaron apoyándose en una estupenda actuación de Brody Brooks, una pieza clave que está completando un torneo de ensueño y que este jueves salió en rol de lanzador en la quinta entrada, cuando durante todo el campeonato ha defendido el campocorto de El Segundo. El citado jugador apagó los bates de Washington en su ingreso con dos corredores en circulación y sin outs.

A peaceful, easy feeling going into championship weekend #LLWS pic.twitter.com/blV3AOsSoP — Little League (@LittleLeague) August 25, 2023

En la sexta entrada, Brooks se supo levantar de la presión y luego de otorgar un boleto y un golpeado, no pudo completar un ponche que hubiera acabado la entrada, pero su lanzamiento no pudo ser contenido por el receptor. Sin embargo supo forzar un out en segunda y sellar el triunfo.

Por otro lado, Brody Brooks conectó sencillo y doble para la causa del Segundo y ya son ocho inatrapables en 11 turnos al bate con lo que tiene el average más alto del campeonato y sus números son hasta ahora de MVP.

Bro Bro just keeps making plays #LLWS pic.twitter.com/lEHHVAQHLx— Little League (@LittleLeague) August 25, 2023

Para el juego del sábado ante Texas, ambas novenas tendrán disponibles y a plenitud sus dos lanzadores estelares. Por el equipo de Texas, DJ Jablonski llegará con días de descanso y El Segundo tendrá disponible a su estelar Louis Lappe.

