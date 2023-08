Luis Miguel sufrió ataque de tos durante un concierto en Chile | VIDEO

A comienzo de esta semana estallaron las alarmas sobre la salud de Luis Miguel ante los rumores de que había sido hospitalizado en Chile por un cuadro viral. Sin embargo, el artista acalló rumores cuando se presentó a cantar en su segundo concierto el martes 22 de agosto donde sufrió un ataque de tos.

A través de las redes sociales han comenzado a circular videos de los momentos en los que la tos atacó al ‘Sol de México’, quien, a pesar de sí haber visitado un hospital por el malestar, no suspendió sus shows y se presentó en el Movistar Arena de Santiago para deleitar a su público con su voz.

Los fans de Luis Miguel tras ver el video en Instagram, Tik Tok y otras redes sociales, han realizado diversos comentarios, muchos consideran que lo que hizo de presentarse enfermo a cantar para no fallarle a sus fans es un claro ejemplo del profesionalismo y compromiso que tiene.

“El frío en Argentina más la altura de Chile no le favorecen, a todos nos da gripe y seguir forzándose por no incumplir lo está llevando a las críticas porque el público no le importa su salud solo que ya comprobaron sus boletas. La gente no ve que Luis Mi dio tremendo show los primeros días en Argentina”; “Mi vida pobrecito, esto fue el martes, se lo notaba decaído, pero hizo un show increíble. yo fui el miércoles y estaba impecable”; “Por verlo toser pagaría millones, pero no los tengo”; “Otro suspendía, es Único y ama a su público”; “Yo fui ayer martes y estaba angustiada de ver cómo tosía y se le iba su voz, que descanse”; “Hasta con tos nadie canta como él…” y “yo fui este día casi me infarto de verlo así, pero termino sin problema mí vida“, son algunos de los comentarios que se logran leer en varios posts que circulan por el internet.

¿Qué tiene Luis Miguel?

La periodista chilena Cecilia Gutiérrez había dicho que el intérprete de ‘La Chica del Bikini Azul’ había tenido que ser hospitalizado, pero terminó siendo una falsa alarma pues el martes fue a dar su show pese a su malestar.

Ahora, la comunicadora social asegura que el ‘Sol’ tiene una bronquitis y que está recibiendo tratamienco con corticoides.

“No sólo se le ha inyectado vitamina (B12), sino que también está bajo tratamiento de corticoide, que le permite subirse al escenario cada noche. Los corticoides no son un tratamiento de largo plazo, pero sí son efectivos rápidamente”, dijo al programa ‘Sale el Sol’.

