Francisca muestra la travesura que hizo su hijo cuando la ayudó a decirle a su mamá del segundo embarazo

La conductora de televisión dominicana Francisca está viviendo una etapa maravillosa en su vida. Desde que reveló que está embarazada de su segundo hijo no ha parado de compartir detalles al respecto y en esta oportunidad mostró cómo fue el momento en el que le contó a su madre.

A través de su perfil en Instagram, Francisca compartió con sus más de 4,4 millones de seguidores el video del momento -ocurrido hace algunas semanas- en el que sorprendió a la señora Divina Montero con la noticia de la espera de su otro nieto.

Francisca y su esposo, el empresario italiano Francesco Zampogna, tienen un hijo de dos años llamado Gennaro, quien es muy querido en las redes sociales por los fans de la dominicana. Justo el pequeño fue el encargado de darle la buena nueva a su abuelita, pero el plan salió un poco diferente por una travesura que hizo.

En el clip se aprecia que la madre de la exreina de belleza estaba sentada en la cocina cuando ‘Baby Gennaro’ entró corriendo con una ecografía en sus manos. El niño debía entregar el papel a su abuelita, pero en lugar de hacerlo salió corriendo escondiendo lo que iba a mostrar.

En el momento tuvo que intervenir ‘Fran’, quien entre risas atrapó a Gennaro y lo llevó hasta donde la abuela, quien extendió la mano y al ver lo que traía su nieto se sorprendió, mientras el pequeñín volvió a correr sin entregarle la ecografía.

La también actriz y su mamá se abrazaron fuertemente y comenzaron a saltar de la alegría. Luego de abrazar a la futura mamá, la señora Divina hizo lo mismo con su yerno y los felicitó por agrandar su familia.

Francisca escribió en Instagram para acompañar el audiovisual: “Aquí les comparto el video del momento en que le contamos a mi mamá que esperábamos segundo bebé. El encargado de la misión era Gennaro “El hermano mayor”. La misión muy fácil, era entregarle el ultrasonido a la abuelita, peroooo Gennaro al final actuó a su manera. ¿Qué tal?”

Las internautas reaccionaron

Aunque ya Francisca había comentado cómo se había enterado su madre, no había mostrado el video y al verlo sus seguidores han reaccionado dejando hasta el momento más de 100,000 ‘me gusta’ y casi dos mil comentarios.

“Ese video es tan hermoso. Y ese hermano a su manera ya dandole la bienvenida a su nueva etapa como hermano mayor”; “Awww Que belleza la felicidad de la mamita no tiene precio”; “La misión era sencilla Gennaro”; “Qué bello momento y eres hija única? Siempre te veo solo a ti compartiendo con tu mami”; “Qué alegría, Gennaro estaba más emocionado que todos”; “Y el vídeo de cuando el papa se entero?! queremos ver ese ☺️!! Qué entremetida soy jajajajjaja te amamos Francisca” y “Muy feliz por ti y la familia por la próxima llegada de otro miembro de la familia. Pero hago un parentesis para saber que ha pasado que no te veo en Despierta América?? Espero te encuentres bien”, son algunos de los comentarios que le han dejado.

Gennaro ha tenido cambios de actitud recientemente

El hijo de la presentadora de televisión a estado con cambios de humor y ella compartió un video en el que muestra cómo se está comportando con la inquietud de que otras madres o profesionales le digan si tal vez esos cambios son por el embarazo de ella.

“Bueno, este ha sido el ánimo de Gennaro los últimos dos días, esta cara, este humor. No quiere hacer nada, ¿qué le propongo para contentarlo? ¿Será por el embarazo? ¿Qué se hace en estos casos?”, escribió para acompañar un clip en el que se ve incómodo a Gennaro. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Sigue leyendo:

– Francisca luce bikini verde presumiendo su pancita de embarazo en la playa

– Francisca presume su embarazo luciendo un atuendo que a sus fans enamoró totalmente

– Francisca revela cómo se enteró de su embarazo y cuándo nacerá su segundo hijo