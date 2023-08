Francisca revela cómo se enteró de su embarazo y cuándo nacerá su segundo hijo

La conductora de ‘Despierta América’, Francisca, está embarazada de su segundo hijo y en exclusiva posó para la revista People En Español para revelar detalles de cómo se enteró y cómo ha vivido los primeros meses de su embarazo.

En su conversación con la revista reveló como anécdota que cuando se hizo una primera prueba de embarazo pensó que no estaba embarazada porque no entendió en resultado.

“La primera vez que me hice la prueba de este embarazo salió positiva, pero yo la leí mal, a mí me da hasta pena decirlo”, confesó la dominicana.

Ocurrió que la segunda rayita en la prueba se marcó muy clarita y ella pensó estaba negativa, por lo que no le prestó atención y se fue a sus vacaciones familiares en Italia.

“Toda decepcionada tiré la prueba en la basura y me fui a mi viaje a Italia. Tomé vino, disfruté de mi viaje”, contó a People.

Su esposo se dio cuenta de unos cambios importantes

Aunque ella había supuestamente descartado un embarazo, sus hormonas decían otra cosa y durante los días en el viejo continente su esposo, Francesco Zampogna, notó que ella estaba teniendo cambios de ánimo.

“Francesco me dice que me irritaba fácil y parece que lo regañé unas cuantas veces en el viaje. Soy muy tranquila y él dice que yo estaba que cualquier cosa me irritaba”, comentó la exreina de Nuestra Belleza Latina.

Francisca se preguntó si tenía problemas de salud

La presentadora de televisión detalló que cuando estaba volando de vuelta de Europa, comenzó a preguntarse qué le estaba pasando y si tal vez tenía algún problema con su ciclo menstrual que se estaba atrasando.

“Cuando regreso venía en el avión pensando: ‘Esto no es normal’. Pensaba: ‘Si no estoy embarazada ¿entonces qué tengo? ¿tengo algún problema? Me hice mil y una películas en la mente”, dijo a la reconocida revista.

Francisca Méndez -como es su nombre de pila- contó que llegaron a su casa en Miami pasada la 1:00 a.m. y para despejar sus dudas se volvió a hacer una prueba, pero se aseguró de que la prueba dijera la palabra “Embarazada” para no confundirse con las rayitas.

“Francesco y Gennaro se durmieron y yo me metí al baño y me hice la prueba”, dijo la también actriz que recordó que la emoción que sintió al ver que estaba embarazada la hizo desvelarse.

La dominicana agregó sobre el momento en el que se enteró de la noticia: “Estaba muy contenta, me emocioné porque embarazarse es un milagro. Es un milagro crear una vida”.

¿Cómo dio la noticia a su esposo?

A la mañana siguiente ya se reincorporaba a ‘Despierta América’ por lo que salió de casa sin darle la noticia a su esposo tratando de procesar todo y pensando cómo iba a darle la noticia.

“No se lo dije a Francesco. Quería prepararle algo especial para decírselo a él, pero no se me ocurría nada, estaba como en shock y me lo guardé como dos días”, relató Francisca.

Asimismo, contó que fue durante un almuerzo en un restaurante que le dio la buena noticia. Francesco le preguntó si quería beber una copa de vino y ella le contestó: “Voy a tener que esperar unos meses para poder tomar”.

Tras la respuesta de ella él la miró emocionado y ella le confirmó con un: “Sí, estoy embarazada”, que lo hizo empezar a llorar.

¿Cuándo nacerá el bebé?

Al ser consultada por People cuándo nacerá su bebé, reveló que actualmente está en el tercer mes de embarazo y que la llegada de su niño o niña será en febrero. También dijo cómo desea que sea el parto.

“Tengo 12 semanas, y es un bebé que nacerá en febrero. Con Gennaro fue natural y voy a tratar de hacerlo igual, espero que sí. Estoy preparada para que sea un segundo parto natural con Dios mediante. Nosotros estábamos buscando baby, queríamos tener bebé; tenía unos meses haciendo la tarea [ríe]. No es tan fácil como uno piensa, se toma su tiempecito”, detalló la presentadora de Univisión.

