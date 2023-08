Inés Gómez Mont rompe el silencio tras ser vinculada con robo a lujosa mansión de Miguel Bosé

La presentadora de televisión Inés Gómez Mont reapareció tras varios meses desaparecida luego de que fuera relacionada con el robo a la mansión de Miguel Bosé, la cual se ubica en el mismo barrio donde ella solía vivir ante de salir huyendo de las autoridades.

En un inicio se llegó a decir que el intérprete de ‘Amante Bandido’ vivía en la casa de Gómez Mont, sin embargo, esta información no solo fue desmentida por algunos periodistas, sino que también por la señalada.

Aunque ella no apareció directamente en público, sí lo hizo a través de la productora Laura Flores, quien lidera la emisión ‘De primera mano’ con quien guarda una relación más que cercana.

“Habló con Laura Flores, la productora de ‘De Primera Mano’. Ellas son amigas y le preguntó, ella dijo que no, que no es su casa. Eso dijo ella, yo la verdad no conozco tanto, no sé tanto de eso, pero ‘De Primera Mano’, Inés Gómez dice que no es su casa”, señaló Gustavo Adolfo Infante.

El mismo periodista reforzó la teoría de que esa casa no es la de Inés Gómez Mont, pues ella tiene menos de 3 años de que salió huyendo de ahí, mientras que Bosé tendría viviendo ahí, en Rancho San Francisco, al menos una década.

“Bosé tiene 10 años viviendo ahí y los vecinos ni siquiera sabían que Miguel Bosé vive ahí, imagínate lo discreto que es”, señaló Gustavo Adolfo Infante sobre el violento robo que sufrió y que fue ejecutado por un comando fuertemente armado.

