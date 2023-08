La Opinión Hoy: Donald Trump, arrestado en Georgia

Bajo un estricto operativo de seguridad con diversas corporaciones policiacas y el servicio secreto, el expresidente Donald Trump fue arrestado en la prisión del condado de Fulton, Georgia, salió en libertad tras un acuerdo de fianza.

</p>

La espera inició a temprana hora, antes de las 8:00 a.m. de este jueves 24 de agosto, ya había simpatizantes de Donald Trump que se congregaron frente a la prisión donde el republicano se entregó este jueves a las autoridades para ser “fichado”.

Durante más de 10 horas y bajo un intenso calor que superó los 90 grados Fahrenheit y una humedad constante de casi 60%, los simpatizantes de Trump lo esperaron, mientras organizaban pequeños mítines entre ellos, criticando al presidente Joe Biden y afirmando que Trump era un perseguido político.

El expresidente ingresó a la prisión, donde debió enfrentar el proceso de arresto, esto como parte del protocolo en el sistema judicial, ya que sus cargos serán leídos ante un juez en septiembre, en la Corte del condado de Fulton.

Este protocolo fue distinto a las otras acusaciones que enfrenta por presuntos actos criminales de distinta índole, en Nueva York, Florida y Washington, D.C., ya que al exmandatario se le tomó el famoso ‘mugshot’, la imagen de aquellos que son arrestados para enfrentar un proceso judicial.

Una caravana encabeza la camioneta que transporta al expresidente Donald Trump fuera de la cárcel del condado de Fulton después de que se entregó a las autoridades el 24 de agosto de 2023 en Atlanta, Georgia (Jessica McGowan/Getty Images)

Donald Trump se fue libre, luego de haber acordado una fianza de $200,000 dólares, pero bajo estrictas condiciones, como estar impedido para comunicarse sobre el caso con los otros 18 coacusados.

El arranque del juicio fue propuesto para el 23 de octubre, a petición de la fiscal que lidera el caso, Fani Willis.

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta después de entregarse en la cárcel del condado de Fulton el 24 de agosto de 2023 en Atlanta, Georgia. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

Trump relató en entrevistas la “terrible experiencia” de ser fichado en Georgia

El expresidente Donald Trump dijo que tuvo una “terrible experiencia” mientras estaba ingresado en la cárcel del condado de Fulton el jueves por la noche, donde se entregó a las autoridades después de ser acusado de 13 cargos relacionados con tratar de anular las elecciones de 2020 en el estado de Georgia.

Trump, en entrevistas separadas con Fox News Digital y Newsmax realizadas poco tiempo después de su arresto, describió el proceso como “muy triste” e incómodo al relatar que lo procesaron y le tomaron la fotografía policial.

El expresidente dijo que los funcionarios de Georgia “insistieron” en una fotografía policial.

“Insistieron en que me hicieran una foto policial y acepté hacerlo”, dijo Trump a Fox News Digital. “Esta es la única vez que he tomado una fotografía policial”. Y añadió: “No es una sensación cómoda, especialmente cuando no has hecho nada malo”.

El ex presidente estadounidense Donald Trump llega al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el 24 de agosto de 2023 en Atlanta, Georgia. (Joe Raedle/Getty Images)

“Se trata de interferencia electoral”, dijo Trump. “Todo viene a través de Washington, el Departamento de Justicia y el corrupto Joe Biden; nunca antes había sucedido algo así en nuestro país”.

Trump dijo que a Estados Unidos “le está yendo horriblemente, pero ahora está peor porque nos hemos convertido en un país del Tercer Mundo”.

