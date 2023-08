Mamá artista necesita de tus donativos para participar en la Feria de Bellas Artes de LA

Ana Karina Hurtado-Villaseñor, es una madre de tres niños y estudiante de tiempo completo del Art Center College of Design en Pasadena, que en estos momentos necesita de tus donativos para cubrir los costos de participar en una super feria de bellas artes en Los Ángeles.

Animada por sus hijos, su comunidad y maestros, Ana Karina decidió participar con sus trabajos artísticos en la Super Fine Art Fair que se celebrará del 12 al 15 de octubre en el centro de Los Ángeles.

“Tengo el honor de haber sido seleccionada entre cientos para participar en esta fantástica oportunidad”, dice Ana Karina.

Sin embargo, la oportunidad vino envuelta con un costo de entrada a la feria para los artistas de más de $3,500, por lo que se vio forzada a abrir una cuenta en el sitio GoFundMe para recaudar fondos, y no quedarse sin la posibilidad de ir a la exposición y exhibir sus trabajos.

“No tengo de momento un empleo porque estoy dedicada a mis responsabilidades como estudiante de tiempo completo y a la crianza de mis tres niñas”, dice.

Su meta es recaudar $7,0000. Así que puedes entrar al sitio para hacer los donativos, haciendo clic en: Help me get to the Super Fine Art Fair.

Ayudemos a Ana Karina Hurtado a cumplir sus sueños de exponer su arte y avanzar en su carrera. (Cortesía)

Ana Karina nació en Rochester, Nueva York en 1981. Es hija de padres mexicanos.

“Mi papá vino a estudiar con una beca a Estados Unidos, y estando en este país, nací en 1981. Cuando tenía un año, fuimos de regreso a la ciudad de México donde crecí”.

Fue hasta que se casó y tuvo una niña, que Ana Karina regresó a vivir a Estados Unidos junto con su familia.

“En 2010 llegamos a Miami. Vivimos ahí durante siete años. En 2016 nos mudamos a Los Ángeles y vivimos en South Pasadena”.

Ana Karina tiene en la actualidad tres hijas de 14, 11 y 10 años. En México estudió diseño textil y se ganaba la vida como asistente de producción.

Pero al vivir en Los Ángeles, decidió darse la oportunidad y regresar a la escuela al Art Center College of Design .

Ana Karina Hurtado-Villaseñor quiere poner su voz en el arte.(Cortesía)

“Yo estudié mi carrera cuando no existían las computadoras. Así que ir aquí a la universidad significaba pulir la parte digital a la que no tuve acceso. Y como me dieron becas, decidí aprovechar y estoy en el último año de la carrera de ilustración con especialidad en entretenimiento”.

Pero además con su regreso a la escuela, quiere dar un ejemplo a sus tres hijas.

“Quiero que vean que nunca es tarde para las mujeres. No soy la mamá perfecta, pero lo hago de todo corazón”.

Aunque Ana Karina empezó a pintar desde los ocho años, no fue hasta esta etapa de estudiante en el Art Center College of Design que comenzó el año pasado a explorar los alebrijes en sus pinturas.

Los alebrijes representan para mi sueños y fantasías, pero además siempre me han interesado las artesanías. No me gusta que no las identifiquen como arte y algo valioso; y que las tomen como un souvenir, dice Ana Karina.

Como artista siente el deseo de comunicar la cultura mexicana. De ahí que incursionara en la creación de obras pictóricas en donde los alebrijes juegan un papel fundamental.

“Encontré mi voz estética a través de los alebrijes con un estilo gráfico urbano y lineal. Para hacer los alebrijes, me inspiro al ver animales reales”.

Ana Karina Hurtado-Villaseñor planea exponer hasta 10 obras de arte en la Super Feria de las Bellas Artes de LA. (Cortesía)

Explica que sus alebrijes aparecen en sus cuadros en diferentes situaciones y narrativas dentro de un sueño.

“Mis pinturas son hechas con acrílico y acrílico wash”.

Añade que su trabajo representa su pasión por su cultura. “Mi arte explora los alebrijes, las pequeñas cosas que a veces ignoramos, mis sueños donde cualquiera cosa puede pasar y la inspiración se nutre”.

Dentro de este contexto de sueños, proyectos y responsabilidades familiares, se siente emocionada de haber sido escogida para ser una de las artistas exponentes en la super feria de las bellas artes de Los Ángeles.

Pero al no contar con los recursos económicos que se requieren para participar, es que venció a un lado su timidez y se lanzó a abrir la página de GoFundMe para recolectar donativos.

“Decidí arriesgarme a pedir ayuda porque aunque pareciera un lujo ante tantas necesidades, el arte nos inspira y también es muy importante. Sus donativos me ayudarán a pagar el cobro por participar en la feria y los materiales. Cualquier ayuda que gusten dar, me acercará a mi meta y a hacer mis sueños una realidad al mostrar la cultura mexicana con una visión más urbana a través del arte”.

Ana Karina dice que quienes donen $75 o más recibirán una edición limitada de una impresión de su trabajo firmada por ella.