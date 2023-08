Tus compras de Walmart podrían comenzar a llegar a tu casa por aire en un dron de Google

Walmart y Wing, la subsidiaria de Alphabet que opera con drones de entrega, han sellado un emocionante acuerdo que revolucionará el panorama de las entregas con drones en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth. En un anuncio reciente, Walmart compartió que esta colaboración estratégica permitirá al gigante minorista llegar a alrededor de 60,000 hogares adicionales con su servicio de entregas. Esta asociación promete cambiar la forma en que los consumidores reciben sus productos en la región. Walmart and Wing set to expand drone delivery together in Dallas metro📦 #DeliveredbyWing #DroneDelivery #supplychain #deliverydrone #uas #uav #logistics #robotics #drone #drones #engineering #automation #aerodynamics #delivery #lastmiledelivery pic.twitter.com/koLFm3BJor — Wing (@Wing) August 24, 2023

En las próximas semanas, los cielos de la zona se llenarán con los zumbidos de los drones de Wing, ya que comenzarán a llevar a cabo entregas desde un supercentro Walmart ubicado en Frisco, Texas. Este emocionante proyecto piloto marcará el inicio de una nueva era en la entrega de productos a domicilio. Y la expansión no se detendrá allí, ya que Wing planea incluir una segunda tienda en su ruta de entregas hacia fines de este mismo año. Las entregas se realizarán en un radio de seis millas alrededor de las tiendas, y lo más impresionante es que los productos llegarán a sus destinos en menos de 30 minutos. Este giro en la rapidez y eficiencia de las entregas brindará a los consumidores una experiencia excepcional de compra.

La asociación entre Walmart y Wing no es una sorpresa completa, ya que Walmart ha estado probando el concepto de entrega mediante drones durante un tiempo considerable. Esta no es la primera vez que la compañía minorista se aventura en este territorio, habiendo colaborado previamente con DroneUp, Zipline y Flytrex para llevar a cabo entregas con drones en millones de hogares en los Estados Unidos. De hecho, Walmart ya ha estado ofreciendo entregas con drones en 36 tiendas distribuidas en siete estados del país, acumulando un impresionante registro de más de 10,000 entregas exitosas. Estas cifras han superado incluso las cifras del programa de drones de Amazon.

En términos de selección de productos, la gama es amplia y diversa. Wing y Walmart se han unido para llevar a cabo entregas que van desde almuerzos completos hasta refrigerios rápidos de la tarde o incluso medicamentos de venta libre. Incluso los artículos más delicados, como una caja de huevos, pueden ser transportados con seguridad gracias a la tecnología de drones de Wing. La correa suave que utilizan los drones garantiza que los productos lleguen a salvo a sus destinos.

La asociación es especialmente significativa para Wing, que ha presentado recientemente sistemas logísticos innovadores que permiten a los drones llevar a cabo recogidas y entregas sin tener que regresar a una base central. Este enfoque eficiente y sin interrupciones agrega un nuevo nivel de eficacia a las operaciones de entrega. El año pasado, Wing inició su servicio de entrega con drones en Dallas, ofreciendo artículos de varias tiendas, incluyendo Walgreens y Blue Bell Creameries. Además, su colaboración con DoorDash en Australia para entregas de comida demostró su capacidad para abordar diversos mercados.

Una vez que el servicio esté en marcha, Wing estará listo para realizar entregas desde Walmart seis días a la semana, con excepción de los miércoles, durante el horario de 10:30 a. m. a 6:30 p. m. Para aquellos que residan en el área de Dallas-Fort Worth, la aplicación móvil de Wing será la puerta de entrada para verificar la elegibilidad de su hogar y disfrutar de esta innovadora forma de recibir sus compras.

Sigue leyendo:

– Walmart expande su programa de entregas con drones en seis estados en EE.UU.

– Amazon comenzó a realizar entregas con drones en California y Texas

– Amazon aprovechó la Navidad para empezar su entrega a domicilio con drones en dos ciudades en EE.UU.