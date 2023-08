Érika Buenfil reveló si estaría dispuesta a retomar su sueño de ser cantante

A pesar de contar con una trayectoria como actriz llena de éxitos, Érika Buenfil tuvo que decirle “adiós” a uno de sus sueños hace varias décadas: el de convertirse en toda una estrella de la música. Y es que de acuerdo con la propia famosa, anhelaba ser cantante, un deseo que se vio truncado y que recientemente decidió destapar el por qué.

En una entrevista reciente con el programa ‘De Primera Mano’, la protagonista de melodramas como “Amores verdaderos” y “Marisol” confesó que pese a su deseo de dedicarse a la música, recibió muchas críticas que no le permitieron continuar.

“Me atacaron mucho (…) Hoy tal vez hubiera sido más fácil, pero pues me atacaron mucho y entonces es una carrera muy dura, muy difícil que requiere de mucha atención, pero que te hagan el camino un poquito más fácil“, contó ante las cámaras del programa de espectáculos.

¿Érika Buenfil planea volver a la escena musical?

Tras hacer tal revelación, la también influencer no pudo evitar ser cuestionada sobre la posibilidad de intentar incursionar en este ámbito nuevamente.

Sin embargo, Érika Buenfil se negó rotundamente, argumentando que está enfocada en seguir su carrera en la televisión: “No ya no, estoy muy bien así como estoy ya es otra energía. Si se necesitara, canto. Pero no me dedico a lo que estoy haciendo ahorita, estoy muy bien, estoy contenta y pues no, no hay necesidad“, indicó.

Para finalizar, argumentó: “Yo no sé si lo hacía bien o mal, lo que sí es que todavía ni salía ya estaban diciendo ‘una actriz que canta’ a mí me tocó abrir brechas”.

