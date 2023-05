Erika Buenfil confiesa que la corrieron de un restaurante por ser madre soltera | VIDEO

Además de ser una de las actrices más queridas de las telenovelas, Erika Buenfil se ubica como una de las estrellas que más sincera y transparente de la farándula hispana. Justo por eso relató que ha sido para ella muy duro ser madre soltera.

Pues en algún momento fue discriminada en su natal Monterrey, México, cuando su hijo Nicolás estaba a punto de nacer. Evento que se dio mientras ella iba a un restaurante a pasar un buen rato.

Fue durante el show de YouTube de Franco Escamilla, donde la Buenfil decidió romper el silencio y confesar uno de los momentos más doloroso que ha vivido, pues iba embarazada de su único hijo.

Erika relató que mientras estaba embarazada vivió en carne propia la discriminación en un restaurante por ser madre soltera.

La actriz de “Marisol” detalló que fue acosada en aquel momento por algunos comensales que pidieron fuera sacada del establecimiento ya que “no daba un buen ejemplo”.

Buenfil, conocida actualmente como la reina del “TikTok”, señaló que esta experiencia la marcaron mucho durante su embarazo, pues en este establecimiento fue discriminada porque no estaba casada antes de dar a luz y el trato tanto del lugar como de quienes ahí se encontraban no fue lo que esperaba.

“Llegué a un restaurante en Monterrey embarazada y yo soy madre soltera de Nico, y primero cuando me vieron llegar, unas personas se quejaron y me sentaron atrás de un biombo porque ‘no daba un buen ejemplo, y muchas personas dijeron que me tenían que sacar”

La expareja de Luis Miguel confesó que estuvo al borde del llanto, pues en ese momento ninguna persona intentó ayudarla ante los comentarios que estaba recibiendo de otros comensales.

Al contrario, fue el propio personal del restaurante, quienes le pidieron que saliera del lugar y colocó los alimentos que estaba consumiendo en bolsas de plástico.

“El mesero o el capitán, todos ellos estaban apenadísimos, pero había personas en el restaurante que no me querían, me dicen las personas de tal mesa o tal mesa están incomodas por el ejemplo y me sacaron. Me dieron mis bolsitas con mi carne, te toman por sorpresa yo estaba muy vulnerable, te sobrepasa”.

ERIKA BUENFIL