Erika Buenfil y Emmanuel Palomares encienden las redes sociales con un polémico beso | FOTO

Erika Buenfil y Emmanuel Palomares han desatado la polémica de nueva cuenta, pues a pesar de haber desmentido hace unos meses que sostuvieran un romance, se han mostrado juntos y cariñosos una vez más.

Apenas el pasado 13 de abril se celebró el Día Internacional del Beso y para celebrarlo, los actores volvieron a causar controversia al publicar una fotografía que alborotó las redes sociales.

En la instantánea se puede ver a Emmanuel Palomares besando en la mejilla a Erika Buenfil y con eso fue suficiente para que los internautas volvieran viral la imagen.

“Qué hermosos”, “qué preciosos los dos”, “se ven muy bonitos”, “la mejor pareja”, “qué bien se ven juntos”, fueron algunos de los comentarios hicieron sus seguidores en la foto.

Erik Buenfil y Emmanuel Palomares festejaron el Día del Beso. Crédito: Erika Buenfil/Instagram.

Erika Buenfil y Emmanuel Palomares desmintieron su romance tiempo atrás

Erika Buenfil y Emmanuel Palomares, quienes actualmente trabajan juntos en la telenovela “Perdona Nuestros Pecados”, causaron revuelo por unas fotografías juntos con las que se desató el rumor de que sostenían un relación sentimental.

“Puedo ser su mamá, no tengo nada que ver con él… ya saben que no es verdad, ya saben que no es cierto [que hay romance]”, dijo la actriz sobre el supuesto amorío

