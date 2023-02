Erika Buenfil pide que dejen de inventarle amoríos con hombres menores: “No me gustan los niños”

Luego de que a Erika Buenfil y Emmanuel Palomares les causara risa la noticia de que presuntamente sostenían un romance y ambos aseguraran que solo son buenos amigos, ahora la actriz fue más allá y pidió que dejen de inventarle amoríos.

Fue en un encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde “La Reina de TikTok” negó contundentemente la relación con el joven que es 27 años menor que ella.

“Ay no, ya saben que no es verdad, ya saben que no es cierto, saben que no… un respeto a Emmanuel, nos llevamos muy bien, somos muy buenos amigos, somos buenos compañeros”, dijo Erika Buenfil.

Erika Buenfil pide que “no le espanten a los galanes”

La actriz sostuvo sus declaraciones de unos días atrás donde aseguró que podría ser la mamá de Emmanuel Palomares y no es el tipo de relación amorosa que le gustaría tener.

“El amor no tiene edad… pero a mí no me gustan los niños… Muy ruco no, aunque yo esté ruca, por lo menos de mi edad… Ay no, pa’ ruca yo… no estoy para andar cuidando rodillas y espaldas”, agregó contundentemente.

“Con todo respeto ya, por favor, ya no digan nada de eso, no tengo novio, no me los espanten”, solicitó Erika Buenfil a la prensa.

Te puede interesar:

–Emmanuel Palomares rompe el silencio sobre su supuesto amorío con Erika Buenfil

–Erika Buenfil reacciona a los rumores de romance con actor 27 años menor que ella | VIDEO

–¿Erika Buenfil tiene un romance con famoso actor 27 años menor que ella? Esto es lo que sabemos