Erika Buenfil reacciona a los rumores de romance con actor 27 años menor que ella | VIDEO

La actriz mexicana Erika Buenfil decidió hacer frente a los rumores que la han relacionado sentimental con el actor Emmanuel Palomares, quien es 27 años menor que ella. Revelando que sólo tienen una buena amistad

La artista fue cuestionada por la presa sobre su presunto romance con su compañero de la telenovela “Perdona nuestros pecados”, por lo que habló de sus verdaderos sentimientos hacia él, y resaltó que, aunque le parece una persona atractiva, no tienen algo más.

En un encuentro con la prensa, Buenfil indicó que, aunque se lleva muy bien con el actor originario de Venezuela y le parece una persona muy atractiva, no tiene ninguna relación sentimental con él.

Recientemente una revista de espectáculos, publicó una nota en la que afirmó que la actriz, de 59 años, estaba dándole una nueva oportunidad al amor con el galán de telenovelas.

Quien es el protagonista del melodrama de la productora Lucero Suárez que se transmite por TelevisaUnivision. La celebridad conocida como la “Reina de TikTok” había permanecido soltera por varios años, por lo que la información sorprendió a todos, sobre todo porque el histrión es mucho menor que ella.