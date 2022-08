VIDEO: Erika Buenfil revela que su hijo ya conoció a su padre, el hijo del expresidente de México, Ernesto Zedillo

Una vez más la llamada “Reina de TikTok”, Erika Buenfil sorprendió a sus seguidores de redes sociales al compartir una información íntima sobre su hijo y el padre de este, del cual ha procurado no pronunciarse al respecto.

En esta ocasión la protagonista de “Marisol” abrió su corazón para dar a conocer que el adolescente y su padre, Ernesto Zedillo Jr, ya pudieron conocerse luego de que el hijo del expresidente de México, Ernesto Zedillo, ha sido un padre ausente.

Fue en una entrevista con Isabel Lascurain de Pandora, que Erika Buenfil contó cómo fue el encuentro entre Zedillo Jr y su hijo, “me entra una llamada y me dice: ‘Mamá me está tratando de contactar, que me quiere conocer… dice que viene para la casa’”.

“Se comunica con mi hijo porque en algún momento nos pasamos los teléfonos, le habla a su teléfono… iba a ser el cumpleaños y le dije, ‘tú pídele, mi hijito, tú pídele algo caro’… dizque que le iba a llevar su regalo. Para él fue como un impacto, se toma una foto y lo primero que hace es presumirla en su escuela, para él fue algo muy bueno, fue como sacudirse, como plantarse y decir, ‘si tengo una persona y existe’”. ERIKA BUENFIL

En diciembre de 2021, Erika comentó que no guarda ningún rencor a Ernesto Zedillo Jr y expresó que estaba dispuesta a apoyar a su hijo en caso de que el adolescente quisiera buscar a su papá.

“Es la vida de él, creo que tiene derecho a tocar puertas tantas veces sea necesario y hasta yo misma llevarlo. Si él tiene inquietudes, que las tenga y lo que él decida, tendrá todo mi apoyo” ERIKA BUENFIL

En julio de 2021, Erika se sinceró sobre su embarazo, pues recordemos que no fue hasta 2008 cuando se supo que su hijo era de Ernesto Zedillo Jr y desde entonces ha tratado de evitar el tema, pues el hijo del expresidente no se ha hecho responsable del ahora adolescente.

En aquel momento, Buenfil detalló a Yordi Rosado que conoció a Zedillo Jr. en el Baby’O en Acapulco, pero ella rechazó estar con él por la diferencia de edad, pero lo volvió a ver en otra ocasión fueron al Bar Bar y tras algo de insistencia, ella accedió a darle su número de teléfono, sin embargo, fue hasta que un ‘hombre importante’ la invitó a una fiesta en yate en Acapulco en donde coincidió con Zedillo Jr y comenzaron a conocerse y de ahí iniciaron una relación que la dejó inesperadamente embarazada.

También te puede interesar: