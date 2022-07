Erika Buenfil asegura que todavía tiene tiempo para encontrar a su príncipe azul

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace poco, la actriz Erika Buenfil estuvo muy feliz, disfrutando de unas largas vacaciones en Francia, donde duró 20 días, desconectándose por un rato y pasando el tiempo junto a su hijo, quien ya está bien grande.

Al regresar de este merecido viaje, Buenfil se tomó el tiempo para hablar con TVNotas sobre estas vacaciones, pero también sobre si está abierta a conseguir a su príncipe azul, a pesar de que esté enfocada en otras áreas de su vida.

La actriz comentó que el amor “está en el cajón. Yo estoy a toda mad**, muy a gusto. el amor de mi vida es mi hijo, mi carrera, no lo ando buscando. Llegará cuando tenga que llegar, estoy muy feliz […] me gustaría encontrar un compañero ¿por qué no?, pero ya llegará, aunque por el momento estoy enfocada en otras cosas y además no es mi prioridad”.

Durante su carrera artística, Buenfil ha tenido distintas relaciones durante su carrera artística ha estado relacionada con distintas figuras del entretenimiento. En 1979, estuvo junto al cantante Óscar Athie en 1979, pero la relación no llegó a mucho. Luego, tuvo un romance veloz con Luis Miguel.

En 1989, durante su trabajo en la telenovela “Amor en silencio”, conoció a Omar Fierro de quien se enamoró, pero solo duró por tres meses. Confesó después que incluso estuvo por un momento enamorada de Eduardo Santamarina, pero solamente se trató de un flechazo.

Unos años después, Buenfil conoció a Ernesto Zedillo, quien la pretendía. Sin embargo, sin ella estar en busca de ello, quedó embarazada. Como madre, la actriz ha disfrutado mucho y en la entrevista con TVNotas, aseguró que “mi hijo creo que esa parte es la que más goza cuando desconecto a la actriz y me convierto en la mamá, de irnos de la mano. Nuestra frase célebre es ‘vámonos a perdernos un poco’, nos salimos del hotel y nos vamos a un punto céntrico y de ahí vamos viendo hacía donde jalamos, y comemos y nos metemos”. View this post on Instagram A post shared by Erika buenfil (@erikabuenfil50)

Adicionalmente, el medio también le preguntó a Erika Buenfil cómo se sintió en sus vacaciones: “Me siento muy descansada, me hacía falta, no había parado durante dos años, aunque por allá estuve trabajando algunas cositas. Porque la computadora no para, y contactos, firmas, hice un casting por zoom allá, y lo enviamos para una serie. Si me desconecté, estábamos del otro lado del charco, y disfruté a mi hijo al cien por ciento, comí, dormí y nos la pasamos padrísimo”.

