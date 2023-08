Natanael Cano sorprende al cantar éxito de Selena Quintanilla ¿Y los Corridos Tumbados?

El cantante mexicano Natanael Cano sorprendió y cautivó a sus seguidores al cantar una pieza de Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex.

Cano, de 22 años, es un exponente de corridos tumbados, un pionero en este género de hecho, y una costumbre de él es colocar en sus redes sociales videos en los que canta temas de su autoría o covers de alguno de sus compañeros que también cantan en el regional mexicano, pero ahora si fue una sorpresa que entonara una canción de Selena.

Lo más sorprendente fue su versatilidad para interpretar, mientras tocaba su guitarra, la canción ‘Como la flor’, una pieza que Selena y Los Dinos hicieron publica en 1992 y que formó parte del disco ‘Entre a mi mundo’ y con la que sigue viva en la memoria de los fanáticos que la recuerdan a pesar de que su fallecimiento sucedió hace varios años.

El video está disponible en la cuenta oficial de Delilah, una cantante que también está en el subgénero musical de los corridos tumbados y que, de acuerdo a los comentarios, es uno de los talentos que integran el equipo de Natanael Cano.

Las reacciones no se hicieron esperar entre los seguidores de Natanael y de ella, quienes de inmediato reconocieron el talento vocal de los jóvenes y la facilidad que mostró Natanael al momento de tocar la guitarra, e incluso en alguno de los comentarios les solicitaron hacer una colaboración.

Natanael Cano viene de una jornada exitosa en su natal Hermosillo, Sonora, de donde es originario. Ahí logró reunir a miles de personas en el Estadio Sonora, usualmente sede de los partidos de los Naranjeros de Hermosillo en la Liga Mexicana del Pacífico, a pesar de que el clima no le ayudó demasiado; pero en donde logró que los asistentes cantaran las piezas del exponente de los corridos tumbados.

Publicó Natanael en sus redes sociales para destacar esa parada del ‘Tumbados Tour’. Natanael es un hombre al que le gusta la polémica y el escándalo.

Pero en sus recientes apariciones en público los asistentes han destacado que se muestra con un semblante más serio y maduro, lejano a ciertos vicios que se le acusaba tener y enfocado en trascender profesionalmente hablando, especialmente luego de haber lanzado su último disco ‘Nata Montana’, que ya se ha logrado colocar en los primeros lugares en la lista de popularidad.

Julio Preciado atrajo las miradas de la farándula al insinuar que pronto puede haber noticias sobre su retiro de los escenarios y, de paso, volvió a mandar un mensaje en contra de los corridos tumbados y sus máximos exponentes en el escenario internacional, a pesar de que se trata de un género que está de moda entre las aplicaciones de música.

Todo sucedió en una entrevista para el programa ‘Sale El Sol’, de Imagen Televisión, donde el ex vocalista de la banda Recodo dijo que su retiro artístico podría llegar antes de lo que muchos de sus fanáticos de imaginan y hasta le puso fecha… Quizá en 2025 o, máximo, en 2026.

La razón principal es que no quiere causar lástima entre sus seguidores, quiere mantener estoicos sus recuerdos y su nombre dentro de los escenarios.

El cantante de 56 años tomó como ejemplo a Vicente Fernández, el Charro de Huetitán, quien se alejó de los escenarios en pleno uso de sus facultades.