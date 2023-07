Julio Preciado envía tremendo recadito a Natanael Cano y Peso Pluma antes de retirarse | VIDEO

Julio Preciado atrajo las miradas de la farándula al insinuar que pronto puede haber noticias sobre su retiro de los escenarios y, de paso, volvió a mandar un mensaje en contra de los corridos tumbados y sus máximos exponentes en el escenario internacional, a pesar de que se trata de un género que está de moda entre las aplicaciones de música.

Todo sucedió en una entrevista para el programa ‘Sale El Sol’, de Imagen Televisión, donde el ex vocalista de la banda Recodo dijo que su retiro artístico podría llegar antes de lo que muchos de sus fanáticos de imaginan y hasta le puso fecha… Quizá en 2025 o, máximo, en 2026.

La razón principal es que no quiere causar lástima entre sus seguidores, quiere mantener estoicos sus recuerdos y su nombre dentro de los escenarios.

El cantante de 56 años tomó como ejemplo a Vicente Fernández, el Charro de Huetitán, quien se alejó de los escenarios en pleno uso de sus facultades.

“Me quiero retirar por todo lo alto, como lo hizo Vicente, que no me digan que me retiré porque ya no pude cantar, se retiró por eso, porque la garganta no le respondió”.

Donde si fue contundente es respecto a los Corridos Tumbados, género que aseguró que le genera ‘dolor’ por el hecho de que los exponentes se sientan las máximas figuras del regional mexicano, sin tomar en cuenta la historia, el trabajo y el valor de las carreras artísticas de muchas figuras que han forjado sus carreras a partir de la música mexicana.

Julio Preciado aseguró que no les tiene envidia a los cantantes de Corridos Tumbados, pero si dejo en claro que su posición pública es que los jóvenes tienen que aprender a respetar jerarquías y nombres d personas que durante años han lucido en los escenarios.

“Y aclarando, no les tengo envidia ni nada. Me da mucho gusto que la música mexicana esté triunfando del modo que sea, que se de a conocer; pero tienen que repartir jerarquías. Yo no me visualizo haciendo eso, te lo aclaro. Ya me invitaron a hacerlo, y les dije que por respeto al público que me sigue yo no puedo hacer esto porque no es lo que he hecho toda mi vida, no entra dentro de mis convicciones y no le puedo faltar el respeto a mi público, que tantos años me han seguido”

JULIO PRECIADO