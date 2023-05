Julio Preciado se opone a que cantantes consagrados trabajen como teloneros de Peso Pluma y Natanael Cano

Después de que Peso Pluma y Natanael Cano fueron anunciados como cantantes estelares del Festival Arre, el cual se realizará en la Ciudad de México, en septiembre, Julio Preciado se mostró en contra de que algunas estrellas consagradas de la música vayan a ser utilizadas como teloneras para sus presentaciones.

De acuerdo con el intérprete sinaloense, los organizadores del evento menosprecian la trayectoria de varios de sus colegas para empoderar a jóvenes de moda a quienes les falta mucho para consolidarse y sólo son producto de tendencias que en cierto momento terminarán por derrumbarse de la misma manera como lograron sobresalir.

Durante una entrevista concedida para el programa de televisión “Sale el Sol”, el exintegrante de la banda el Recodo, externó su molestia por la falta de criterio de los organizadores del Festival Arre.

“Para mí es una falta de respeto ver a dónde colocan a un Ramón Ayala a una Alicia Villarreal. Cómo crees que Ramón Ayala le va a abrir a estos muchachitos, la verdad. Cómo crees que los Huracanes del Norte les van a abrir, o Alicia Villarreal o la misma Edith Márquez. Todo ellos llenan los palenques sin necesidad de que otros les ayuden. Cómo van a abrirle la presentación a un artista nada más porque está de moda”, indicó.

Asimismo, Preciado responsabilizó a sus colegas de profesión por no hacer respetar sus años de trayectoria que les permitieron consolidar sus respectivas carreras, pero sobre todo por no revisar a detalle los contratos que firman, pues es allí donde se establece que serán ubicados como artistas segundones cuando debieran ser estelares.

“Hay muchas otras cosas más de por medio ahí. Creo que sobre todo se debe tener dignidad al momento de aceptar un compromiso y ver el lugar donde te están colocando en la cartelera. Por lo menos a mí, si me hubieran invitado, hubiera visto en qué condiciones iba y si no era lo adecuado entonces: ‘señores muchas gracias, yo no comulgo con este movimiento, no soy de estos tiempos. No soy a poner mi nombre para que esto se haga rico'”, enfatizó.

Cabe señalar que desde el año pasado, Julio Preciado hizo evidente su rechazo a los corridos tumbados al asegurar que serían una moda pasajera y eso le implicó que Natanael Cano le dirigiera un mensaje donde le auguraba que “todo el mundo se arrodillaría” ante dicho generó.

