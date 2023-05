Héctor Parra escribió una carta desde prisión donde reitera que nunca abusó de su hija

Héctor Parra, el actor mexicano quien recientemente fue condenado por la justicia a purgar una condena de 10 años y 6 meses en prisión por el delito de corrupción de menores, pero sobre todo porque fue su propia familia quien lo denunció, continúa firme con su versión de que es inocente.

Desde la cárcel donde permanece desde que fue detenido por las autoridades, escribió una carta donde sostiene ser víctima de una venganza encabezada por exesposa Ginny Hoffman, a quien le atribuye haberle metido en la cabeza a su hija Alexa Parra la idea de denunciarlo por supuestamente haberla tocado de manera indebida cuando ella sólo tenía seis años y hasta que cumplió 14, cuando decidió contar lo que le sucedía.

“A pesar de tener tanto en contra, soy libre de corazón y espíritu, pero el día y la hora perfecta llegará y la justicia divina y seré libre completamente.

He negado y me mantengo negando rotunda y categóricamente las falsas acusaciones que mi propia hija, obviamente manipulada, entrenada y amenazada, se ha prestado a complicidad tan vil. Lo cual lamento con profundo dolor y más por ella que por mí”, señala parte del documento.

El actor de 47 años insiste en que la responsable de toda la estratagema que lo llevó a perder su libertad es la mujer con quien alguna vez decidió formar una familia sin imaginar que años más tarde lo llevaría a perder todo.

“Que fuerte reconocer que mi hija sí es una víctima, pero no de su propio padre, como lo quieren hacer parecer. Es víctima del coraje, el despecho, la frustración, la venganza de una madre inhumana y sin escrúpulos.

Desde el primer día que nació mi hija la he amado, cuidado, apoyado y sobre todo respetado. Jamás en mi vida ni por un solo segundo he sido capaz de faltarles al respeto a ninguna de mis dos hijas en ninguna de las maneras posibles”, indica la carta.

Lo controversial del proceso legal llevado en contra del actor es que el 12 de mayo fue absuelto de siete presuntas agresiones sexuales, pero 13 días más tarde se le declaró culpable de corrupción de menores.

