Gloria Trevi posa en minibikini de animal print, luciendo espectacular a sus 55 años

Gloria Trevi ha tomado por sorpresa a sus más de cinco millones de seguidores en Instagram, pues publicó una serie de fotos en las que presume su escultural figura en la playa, usando un minibikini de animal print con el que dejó ver que a sus 55 años luce espectacular; el mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Este traje de baño es perfecto para tomar sol Porq no tiene tirante… pero yo batallo mucho para agarrar color 🥵”.

La cantante mexicana halló un espacio dentro de su apretada agenda de trabajo para tomarse unas merecidas vacaciones, y en otras fotos aparece a bordo de un yate mientras pasea por el mar. En todo momento lució su figura: “Este es un traje de baño con el q me siento cómoda, es un poquito de abuelita 🤣🤣🤣 pero me gusta la onda pinup 🥰”. View this post on Instagram A post shared by Gloria Trevi (@gloriatrevi)

Gloria está muy orgullosa de los resultados obtenidos con su bioserie “Ellas soy yo”, que se estrenó en la plataforma VIX pero que comenzará a transmitirse en México el 4 de septiembre. En la historia ella es interpretada por Scarlet Gruber, con quien se encontró un día de las grabaciones; la actriz compartió en su cuenta de Instagram fotos en las que se les ve abrazadas y escribió: “¡Qué bonito fue conocerte!” View this post on Instagram A post shared by Scarlet Gruber (@scarlet_gruber)

