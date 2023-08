Horóscopo: Qué será de tu semana del 28 de agosto al 2 de septiembre de 2023

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Diga sus verdades, por dolorosas que sean, sobre todo a parejas muy recientes. Familia unida.

DINERO: Si comercia con la familia o con un amigo… prepárese para una negociación difícil. Cuide sus propios intereses.

CLAVE DE LA SEMANA: Quien canta, sus males espanta. Defienda la alegría.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Sentirá el irrefrenable impulso de revelar sus verdaderos sentimientos. Será bien recibido aunque no sientan lo mismo que usted.

DINERO: A la cabeza de un proyecto interesante. Demostrará sus condiciones para organizar, tomar decisiones y arriesgar.

CLAVE DE LA SEMANA: Una actitud generosa le valdrá grandes recompensas.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: La realidad tiende a agobiarlo y, por eso, nada mejor que buscar alguien alegre, que barra con su melancolía. Los amigos presentes.

DINERO: Tiende puentes entre gente de su ámbito que no lograba comunicarse. Póngase a resguardo de jefes contrariados.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga frente común con los de su mismo bando.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Es tiempo de pronunciar en voz alta la palabra compromiso. En breve podría dar el ansiado paso. La familia demanda más atención.

DINERO: Estabilidad en el trabajo y mejoras en general para quienes sepan adaptarse a los tiempos que corren.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga lo que deba hacer pero sin extenuarse.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Rodeado de protección y de ternura. El afecto será su talón de Aquiles y por eso le costará decirle no a quien ama. Sin enojos.

DINERO: Resultados que no alcanzan a conformar sus expectativas. Debata con ese socio demasiado conservador.

CLAVE DE LA SEMANA: No se ate a lo que frena su progreso.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Con Marte de su parte el deseo todo lo podrá. Olvida todas las penas. Logra reconciliarse o encontrar un nuevo amor.

DINERO: Con recursos limitados hará maravillas. Invertir en su capacitación sería inteligente. Desconfíe de quien habla de más.

CLAVE DE LA SEMANA: Ensaye una perfecta comunicación con los de su casa.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Sentimentalmente optimista, con tendencia a dejar pasar los puntos de fricción para no generar distancia.

DINERO: La abundancia llega gracias a un manejo inteligente de las relaciones públicas. Sabrá decir no a un cambio dudoso.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea paciente con quien busca su apoyo moral.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Postergue decisiones trascendentes en materia de afectos. Buen contacto en parejas estables y novedades para los solos y solas.

DINERO: Poco tiempo para tantas y tan buenas ideas. Suerte al tomar un camino alternativo, toda renovación será positiva.

CLAVE DE LA SEMANA: ¡Basta de lamentarse por lo que no pudo ser!

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Al cien por ciento de su energía física, mental y espiritual. Con Venus favorable el afecto circula libremente. Alegrías en casa.

DINERO: Un colaborador o un colega pueden beneficiarlo con sus ideas frescas. Delegue en gente creativa y responsable.

CLAVE DE LA SEMANA: Si se aleja mucho tiempo puede que no haya retorno.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: En jaque por un amor que le causa deseo junto con una vaga inquietud. Un problema sentimental sin resolver tiende a repetirse.

DINERO: Trace con extrema precisión su estrategia. Muéstrese muy firme aunque tenga dudas y miedos.

CLAVE DE LA SEMANA: Buenos influjos para llevar a cabo un viaje de negocios.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Venus dulcifica su corazón. Si la pareja no lo comprende recurra al refugio cálido de la amistad. Vínculos de familia bien llevados.

DINERO: Se fortalece ante la crisis. Le va bien en el trabajo, tiene en sus manos todas las de ganar.

CLAVE DE LA SEMANA: Calle si está confundido. Los demás no aceptarán dudas.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Estará ocupadísimo, sin embargo el romance no faltará a la cita. Los solitarios del signo harán vida social. Uniones estables.

DINERO: ¿Un socio o un cliente que cumplen con su ideal? No se deje cegar por las apariencias. Sea muy práctico.

CLAVE DE LA SEMANA: La fe que le tienen le dará la seguridad que le falta.

Por Kirón

