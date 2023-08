John Ryder planea enfrentar a Gennady Golovkin y terminar su carrera frente a Jaime Munguía o Caleb Plant

Luego de ser derrotado por Saúl ‘Canelo’ Álvarez en mayo, John Ryder sabe que el final de su carrera está cerca y por eso quiere conseguir una pelea con Gennady Golovkin para después retirarse en un duelo frente a Jaime Munguía o Caleb Plant.

Como ha habido algunos rumores de que el excampeón mundial quiere una pelea en casa, en una entrevista con Mirror Fighting, Ryder expresó que no le importa ir a Kazajistán para medir fuerzas con Golovkin y luego viajar a Estados Unidos o México para terminar su carrera, pero que no demorará en conseguir algo bueno. Agregó que a principios de septiembre volverá a los entrenamientos.

“Me encantaría pelear contra Golovkin. Sé que está hablando de otra pelea en Kazajistán y me encanta estar en la esquina opuesta. No me importa ir a territorio enemigo, ¿por qué no? Una pequeña gira mundial para terminar mi carrera profesional. Ir a Kazajistán por Golovkin y tal vez a Estados Unidos por Plant o a México por (Jaime) Munguía”, dijo.

Gennady Golovkin subió al ring por última vez en septiembre de 2022 frente a Canelo Álvarez en Las Vegas, Nevada. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Sin embargo, no voy a demorarme en eso, volveré a entrenar a principios de septiembre y luego cualquier cosa a partir de octubre será buena. Quiero las mejores y más grandes peleas posibles ahora, no me queda mucho tiempo en este deporte. El sueño es seguir siendo campeón del mundo, pero ahora no tengo tiempo para sentarme y esperar oportunidades”, explicó.

A pesar del deseo de John Ryder, el futuro de Gennady Golovkin es incierto, ya que renunció a sus dos cinturones de peso mediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Organización Internacional de Boxeo (OIB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) a comienzos de año tras ser derrotado por Canelo Álvarez en la trilogía en septiembre de 2022.

En cuanto a Jaime Munguía y Caleb Plant, el mexicano ha mostrado interés en la pelea, pero ahora se encuentra en negociaciones con Edgar Berlanga para una pelea en noviembre. A su vez, el estadounidense no tiene ninguna pelea definida y podría ser una opción para Ryder.

Jaime Munguía está en los planes a futuro de John Ryder antes de retirarse. Foto Cortesía: Chris Esqueda/Golden Boy Promotions.

John Ryder, de 34 años, posee récord de 32 triunfos, 18 de ellos por la vía rápida, y 6 reveses como profesional. En cambio, Gennady Golovkin, de 41 años, suma 42 victorias (37 nocauts), 2 derrotas y un empate.

Por su parte, Jaime Munguía, también de 26 años, ganó el cinturón silver de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y mantuvo su invicto como profesional ante Sergiy Derevyanchenko por decisión unánime. El mexicano cuenta con 42 victorias y 33 de ellas llegaron por la vía rápida.

