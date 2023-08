Livia Brito luce su retaguardia al posar de espaldas en el jacuzzi, usando un bikini negro

Luego de anunciar su separación de Mariano Martínez tras varios años de noviazgo, Livia Brito ha sacado su lado sensual en sus recientes publicaciones en Instagram. Para ejemplo está un video en el que aparece en el jacuzzi, usando un bikini negro y posando de espaldas, presumiendo al máximo sus atributos. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Hace algunos días la bella actriz cubana obtuvo más de 129,000 likes en esa red social gracias a imágenes en las que modela un minivestido negro con el que lució su figura; el mensaje que escribió junto a las fotos fue: “No hay magia para conseguir cosas. Simplemente se trata de trabajo duro, decidir y tener persistencia”. View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 (@liviabritopes)

Tras una corta ausencia de la pantalla chica Livia Brito ha regresado a las telenovelas, con el personaje protagónico de “Minas de pasión”, que está teniendo un buen éxito. En unas fotos tomadas durante un descanso de las grabaciones ella posó al lado de Alejandro Camacho y Cynthia Klitbo, quienes interpretan a sus padres en el melodrama, pero también aparecen en las fotos sus papás en la vida real.

Desliza para ver todas las fotos

