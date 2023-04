Sin ropa interior Livia Brito posa muy sensual usando leggings con transparencias

Livia Brito ha sacado su lado sexy en las más recientes fotos que publicó en Instagram. Ella posó usando un curioso conjunto negro de top y leggings con transparencias, que dejaron ver que no llevaba ropa interior. El mensaje con el que complementó las imágenes fue: “Ya yo necesito otro beso, uno de eso que tú me da’ 💋💋💋”.

En los últimos meses la actriz cubana ha dejado ver su faceta de modelo al usar diversos conjuntos deportivos, que combina con varios accesorios y prendas para un efecto más formal y muy original. Así, en otras fotografías aparece con leggings y top rojo, pero también con gorra, un bolso de marca y una blusa oversize. View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 (@liviabritopes)

Livia ya cuenta con más de siete millones de seguidores en Instagram; ella ha cumplido con su promesa de no regresar al mundo de las telenovelas este año, pues su prioridad es convertirse en madre. Según sus declaraciones al programa “Hoy” ya se ha sometido a un tratamiento: “No ha pegado por los ciclos hormonales …a mi mamá le pasaba eso mucho, entonces viene hereditario…pero estamos viendo a ver si podemos hacer inseminación y a ver si así ya está como un poquito más planificado”.

