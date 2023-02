Livia Brito presume su figura en bikini al posar recostada en la arena

A Livia Brito le encanta ir a la playa, y ahora complació a su fans con una fotografía en la que aparece recostada boca abajo en la arena, con las olas del mar acercándose y usando un minibikini blanco con el que lució al máximo sus curvas.

La actriz cubana también es muy popular en TikTok, y causó sensación al publicar ahí un video en el que aparece usando un conjunto deportivo de top y biker shorts rojos mientras realiza la coreografía del tema de Shakira y Bizarrap “Music sessions #53”, lo cual encantó a sus 11 millones de seguidores.

Recientemente Livia hizo uso de su cuenta de Instagram para compartir un video en el que habla acerca de un ex novio que fue detenido en México por varios delitos; ella comentó que no había sabido nada de él desde hace varios años, cuando terminaron su relación. También informó a sus fans que continúa sometiéndose a un tratamiento para ser mamá, por lo que tuvo que declinar la invitación que le habían hecho para asistir a los premios Lo Nuestro el 23 de febrero. View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 (@liviabritopes)

