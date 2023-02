Livia Brito habló del abuso sexual que sufrió a manos del cantante Danny Frank

A pesar que hace unos días Livia Brito se desligó de una de sus exparejas. Ahora ha salido a hablar de los maltratos que sufrió a manos de su ex novio Danny Frank, mismas que incluyen abuso sexual en estado de embriaguez. Fue la propia modelo y actriz la que de manera muy valiente habló de esta terrible experiencia.

En una entrevista con Yordi Rosado, Livia Brito dijo que cuando era sólo una estudiante de actuación, Danny Frank llegaba muy tomado y la obligaba a tener relaciones sexuales con ella. También dijo que ella logró ponerle clavos a su puerta y que ni eso pudo con las acciones y los abusos de su ex.

“Danny llegaba a las seis de la mañana borrachisimo hasta el tope y a fuerza quería hacer el amor. Yo estaba extremadamente cansada y llegó al punto de violarme. Yo le ponía clavos a la puerta para que él no entrara”, afirmó Brito al presentador mexicano Yordi Rosado.

Además dijo también que ella debía despertar a las 6 de la mañana y él llegaba tan sólo un poco antes diciéndole que el deber de toda mujer era corresponder a su pareja sexualemente, así como también le hacía fuertes críticas físicamente.

“Tú no sirves para un cu**, tú no sabes cocinar, tú no sirves para nada. fue un proceso de violencia psicológica muy fuerte y yo no sabía cómo salirme de ahí”, agregó. La relación duró hasta que ella pudo irse de ese lugar a otro. Lamentablemente esta no sería la única mala experiencia para la actriz cubana.