Canelo Álvarez cambia de opinión y dice que está dispuesto a enfrentar a Terence Crawford: “Es posible”

Al igual que Terence Crawford, Saúl ‘Canelo’ Álvarez parece haber cambiado de opinión y expresó que estaría dispuesto a enfrentar al mejor libra por libra de la actualidad en 168 libras en caso de que la pelea tenga sentido.

En una entrevista con Manouk Akopyan de BoxingScene, Canelo Álvarez dijo que es posible que el duelo con Crawford sucediera, pero indicó que no entiende a quienes lo critican porque lo atacaron por enfrentar a Jermell Charlo (quien subirá dos categorías de peso) y ahora todos le preguntan si va a pelear con Bud, campeón indiscutido de 147 libras.

“En el boxeo, uno nunca sabe. Yo he subido y he bajado, y peleado con todos los que estaban ahí, así que es posible (una pelea con Crawford), ¿por qué no? Es posible. En caso de que esa pelea tenga sentido, yo estoy dispuesto. No importa quién esté ahí, yo estaré dispuesto a pelear con todos”, dijo.

Terence Crawford es el campeón indiscutido de 147 libras y el mejor libra por libra. Foto: Al Bello/Getty Images.

“Yo respeto a Crawford. Es un gran peleador. Siempre lo digo, yo no le faltaré el respeto. Pero es un poco loco que la gente me critica por enfrentar a un peleador que se supone es más chico como (Jermell) Charlo, y ahora todos me preguntan si voy a pelear con (Terence) Crawford, un peleador de 147 libras, que es aún más chico que Charlo. No tiene sentido cuando ustedes (la prensa) dicen eso. No lo entiendo, porque me critican por enfrentar a Charlo que está dos divisiones por debajo de mí, y ahora hablan de Crawford. Al final del día, yo no voy a recibir el crédito por enfrentarme a Crawford, no importa lo que pase”, comentó.

Cabe destacar que Bud también cambió de opinión y expresó que está dispuesto a subir al ring con Canelo Álvarez en 168 libras para intentar ganar su tercer campeonato indiscutido en la que considera sería la pelea más grande de la historia del boxeo. Este desafío en primera instancia que fue rechazado por el tapatío porque no le darían crédito por hacerlo, pero ahora abrió la posibilidad de que este duelo suceda. En caso de que ocurra, Terence Crawford tendría que escalar tres divisiones (21 libras), situación que podría ponerlo totalmente en desventaja ante un peleador más grande como el mexicano.

Canelo Álvarez y Jermell Charlo en la conferencia de prensa promocional en Nueva York. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Por ahora, Canelo Álvarez se prepara para poner en juego nuevamente sus cinturones de peso supermediano frente Jermell Charlo el próximo 30 de septiembre en T-Mobile Arena en Las Vegas, mientras que Bud debe esperar a ver Errol Spence Jr. activa la revancha inmediata o simplemente aguarda al ganador del duelo entre indiscutidos.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

Por su parte, Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

