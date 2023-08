Deontay Wilder cree que Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo se decidirá en las tarjetas: “Son dos tipos agresivos”

Deontay Wilder, excampeón de peso pesado, cree que la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jermell Charlo se decidirá en las tarjetas de los jueces el 30 de septiembre en Las Vegas, pero que podría irse para cualquiera de los dos lados.

En una entrevista para ESNEWS, Wilder aseguró que será una buena pelea porque ambos son dos peleadores agresivos, pero al analizar a los campeones indiscutidos afirmó que Charlo tiene más poder en la pegada que Canelo Álvarez.

“Creo que va a ser una gran pelea, va a ser una muy buena pelea. Quiero asistir a esa pelea, si mi agenda me lo permite, quiero estar en persona para ver esa pelea. Me gusta esa pelea. Son dos grandes peleadores, son dos tipos agresivos. Creo que Charlo es un poco más agresivo que Canelo. Creo que Canelo tira más y mejores combinaciones que Charlo. Sin embargo, Charlo tiene más poder de pegada”, dijo.

Canelo Álvarez y Jermell Charlo en la conferencia de prensa promocional en Nueva York. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Esa es mi opinión al analizar la pelea. En cuanto a quién va a ganar, creo que se va a la decisión, pero maldita sea, veo que la pelea se puede ir a cualquiera de los dos lados”, señaló.

Cabe destacar que Jermell Charlo subirá 14 libras para enfrentar a Canelo Álvarez y no tiene experiencia en la división de supermedianos, pero algunos expertos y personalidades del deporte creen que esto no será un problema para el estadounidense. De hecho, la diferencia de tamaño fue una de las cosas que más llamó la atención en el primer careo entre ambos en la conferencia de prensa, ya que el campeón indiscutido de 154 libras lució más grande que el tapatío y no parecía que estaba subiendo dos divisiones.

Lo que sí podría pasarle factura a Charlo es la inactividad sobre el ring porque tiene casi un año y medio sin ver acción por una lesión que sufrió en su mano, pero el estadounidense aseguró que se ha mantenido activo entrenando para llegar de la mejor forma a la pelea más importante de su carrera.

Las predicciones sobre quién será el vencedor entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo están cada vez más divididas. Mientras que unos aseguran que el mexicano ganará cómodamente, otros piensan que el estadounidense podría dar la sorpresa y acabar con el reinado del tapatío en el peso supermediano, ya que algunos expertos en el deporte afirman que está en el declive de su carrera.

Canelo Álvarez pondrá en juego su campeonato indiscutido de peso supermediano. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

Por su parte, Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear al argentino Brian Castaño en la revancha. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

