Carolina Miranda se muestra saliendo de la piscina, usando un bikini estampado

Gracias a su papel protagónico en la telenovela “Tierra de esperanza” Carolina Miranda ha obtenido muchos nuevos fans, y a todos ellos complació al publicar en Instagram un video grabado durante sus vacaciones, en el que se muestra de espaldas y usando un microbikini de hilos, al mismo tiempo que sale de la piscina. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella actriz mexicana de 33 años decidió viajar al término de las grabaciones del melodrama, y subió la temperatura con una fotografía en la que aparece recostada sobre una red y presumiendo su escultural cuerpo, usando un bikini color verde agua con aplicaciones metálicas. View this post on Instagram A post shared by caromirandaof (@caromirandaof)

Las vacaciones de Carolina no estarían completas sin una visita al spa, y ella misma se grabó -en topless y recostada boca abajo- antes de recibir un masaje relajante. En el clip que publicó también escribió: “Y bueno, 3 segundos de paz”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

