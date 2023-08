Eminem le pide al precandidato republicano en alza Vivek Ramaswamy que deje de interpretar sus canciones

El rapero Eminem le ha pedido al precandidato republicano a la presidencia de EE.UU. Vivek Ramaswamy que deje de usar sus canciones.

La carta llega poco más de una semana después de que el empresario de la biotecnología interpretara de manera improvisada la canción Lose Yourself del rapero durante la feria estatal de Iowa.

Eminem hizo la solicitud a través de la organización de derechos de los intérpretes, BMI, en una carta fechada el 23 de agosto.

Ramaswamy está buscando desbancar a Donald Trump como el candidato republicano para las elecciones presidenciales de 2024.

Una portavoz de Ramaswamy dijo que el precandidato cumpliría con la solicitud de Eminem, cuyo nombre real es Marshall Mathers III.

Getty Images Según los comentaristas en EE.UU., Ramaswamy tuvo una buena presentación durante el primer debate electoral de las primarias republicanas en el país.

En la carta, la compañía dice que “recibió una comunicación” de Eminem, objetando que el republicano estuviera usando sus “composiciones musicales”.

“BMI considerará como una violación material [de su licencia] cualquier interpretación que Vivek haga de los trabajos de Eminem durante la campaña de 2024 de aquí en adelante”, adiciona la carta.

Haciendo referencia a la letra de una de las canciones de Eminem, la portavoz de la campaña, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado a los medios en EE.UU.: “Vivek simplemente se subió al escenario y se dejó ir”.

Ramaswamy por su parte posteó en su cuenta en la red social X -anteriormente conocida como Twitter- bajándole la intensidad a la situación.

Getty Images Ramaswami interpretó la canción Lose yourself ante un público de posibles votantes en la feria estatal de Iowa.

“Will the REAL Slim Shady please stand up? He didn’t just say what I think he did, did he? (¿Puede el verdadero Slim Shady pararse por favor? No acaba de decir lo que creo que acaba de decir, ¿cierto?) , escribió en referencia a una de las letras de Eminem.

Al político novato se le ve como una estrella en ascenso dentro de la campaña republicana después de una presentación sólida la semana pasada en el debate de la primaria.

Se posicionó a sí mismo como alguien de fuera del mundo de la política con la disposición de desarrollar la agenda del expresidente Trump America first (Primero EE.UU.).

Que los músicos les envíen cartas a los políticos para que desistan de usar sus composiciones se ha convertido en algo así como una tradición en la política de EE.UU.

Trump mismo recibió decenas de cartas de estrellas de la música -incluyendo los Rolling Stones, Queen, Adele y Pharrell Williams- informando que no tenía permiso para usar sus canciones en eventos presidenciales y de campaña.

Enfrentamientos de vieja data

Por Mark Savage, corresponsal de Música

BBC News

Getty Images Los Rolling Stones tuvieron una larga batalla legal con Donald Trump por el uso de la canción You can’t always get what you want.

Políticos y músicos se han enfrentado los unos con los otros durante décadas.

Bruce Springsteen castigó al presidente Ronald Reagan por sus intenciones de usar la canción Born in the USA durante su campaña de 1984.

El DJ Fatboy Slim denunció de manera furibunda el uso de su canción Right here, right now durante la conferencia del partido laborista de Reino Unido en 2004, un año después del inicio de la guerra de Irak.

Y los Rolling Stones dieron una larga batalla legal para evitar que Donald Trump usara la canción You can’t always get what you want como su canción de salida del escenario.

Sin embargo, los políticos estadounidenses no siempre necesitan permiso directo de los artistas. Sus campañas pueden comprar paquetes de licencias de organizaciones de derechos como BMI y ASCAP, lo que les da acceso legal a más de 20 millones de canciones para usar en eventos políticos.

Pero los músicos tienen la autoridad de quitar sus canciones de esos listados. Los Rolling Stones lo hicieron y Eminem siguió el ejemplo después de la interpretación improvisada de Ramaswamy.

Parece ser que el músico no sabía que su música estaba cobijada bajo esta licencia amplia antes de este incidente -un problema aparente con el modelo estadounidense, que resultó en que artistas como Adele, Neil Young, Phill Collins (al igual que los representantes de Tom Petty y Prince) rechazaran el uso de su música en las campañas de 2016 y de 2020. BBC

