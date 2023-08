Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de agosto de 2023

Piscis

Ah Piscis, tan soñador y empático. Esta semana, tus emociones podrían ser como una montaña rusa. Pero eso no significa que debas perder el enfoque en ti mismo. Practica un poco de autoafirmación y no dejes que los demás te arrastren en todas direcciones. ¡Cuida de ti primero! Cambio de imagen podría beneficiarte en esta semana. Dolores de cabeza y estrés por trabajo o una decisión que tendrías que tomar. Algunas veces caes en juegos muy absurdos o sueles bajar mucho tu nivel para complacer o quedar bien con personas de las cuales al final no obtendrás nada. Extrañarás más que nunca a una persona que fue muy importante en tu vida. Amor de una noche podría surgir en esta semana, cuídate mucho porque podría resultar algún embarazo. Que se te vaya quitando esa menses que te ha caracterizado este tiempo, recuerda que entre más hostigues y persigas al ser amado más se va cansar de ti, dale su espacio y deja que te extrañe un poco y haga por buscarte, ten presente que mostrar mucho interés no siempre beneficia, algunas veces muchas de las parejas son cazadores o cazadoras que les gustan que se hagan los o las difíciles. Nuevos amores han de llegar entre ellos una persona de piel blanca que te enseñará grandes cosas vendrá mediante una amistad y será mediante una red social o fiesta.

Acuario

¡Acuario, siempre adelantado a tu tiempo! Pero esta semana, no dejes que tu mente vuele tan alto que pierdas el contacto con la realidad. Tus ideas son geniales, pero asegúrate de aterrizarlas. Y por favor, no te distancies tanto de tus seres queridos. También necesitas conexiones humanas genuinas. Dolores musculares e insomnio se presentará en estos días. Confirmarás eso que siempre sospechaste sobre cierta persona, no te desanimes ni te decepciones, recuerda que estas situaciones sirven para darte cuenta las personas que te rodean y poder despojarte de toda esa plaga que solo te busca cuando tiene una necesidad. Hay muchas envidias en trabajo o en escuela, no cuentes tanto tus planes pues muchos de ellos no se dan por la mala energía que te llega por parte de tus enemigos. Tu carácter es muy fuerte y debes aprender a controlarlo pues sueles actuar de manera compulsiva y te las opiniones o que el mismo mundo se oponga. Si sientes necesidad de buscar a quien se fue por su cuenta voltea a ver a tu alrededor y te darás cuenta de que existen mejores opciones, no vale la pena arriesgarse por alguien que ya conoces y sabes cómo te puede volver a tratar.

Capricornio

Querido Capricornio, el trabajo duro personificado. Pero este período, no te ahogues solo en responsabilidades. La vida no es solo una lista interminable de tareas. Dedica tiempo a las relaciones y permítete disfrutar un poco. No todo gira en torno a la carrera, ¿sabes? No todos demuestran su amor igual que tu pero eso no significa que no te amen. Ten cuidado como actúas frente a las personas que son importantes para ti o podrías cometer errores. Si tienes ya una relación se torna un enfrentamiento o discusión por mal entendido, si dudad del amor o fidelidad de tu pareja no tiene caso que sigas ahí. No te permitas confundirte una vez más, no inicies una relación sino estás seguro o segura de tus sentimientos o podrías cometer grandes errores, algunas veces caes mucho en depresiones tontas que no te van a llevar a ningún lado, te preocupa mucho el dolor ajeno pero no haces nada por solucionar el tuyo. Oportunidades para realizar un viaje o cambio de domicilio, deja de meterte en chismes que no te corresponden solo para defender a tus amistades, muchas de ellas no meterían las manos al fuego por ti. Te vienen grandes cambios laborales que tienen que ver con horarios o puestos. Sentimientos encontrados pues recordarás a quien ya no pudo seguir a tu lado.

Sagitario

¡Sagitario siempre buscando la aventura! Pero este periodo, es hora de hacer un alto. Sí, te encanta explorar, pero también necesitas plantar tus pies en algún momento. Reflexiona sobre tus objetivos a largo plazo en lugar de solo buscar la próxima emoción fugaz. No dependas de nadie y aprende a vivir en soledad que cuando lo logres te darás cuenta que la felicidad está en ti y no en otra persona. Es momento que pienses bien hacia donde te diriges y qué estás haciendo para lograrlo, caes en juegos bien tontos y eso te arruina tu estabilidad, hay personas que con solo un mje o llamada logran cambiar tu día pero eso se llama dependencia emocional o conocido comúnmente como falta de amor propio El amor va llegar en no más de dos meses sin embargo encerrado en casa no lograrás nada, recuerda que el que busca encuentra. Si tienes pareja se visualiza cambios, necesitan extrañarse más, verse a diario podría hacer que caigan en la rutina, dense el tiempo para convivir con familia y amistades. En el desear está tener, pero en el trabajar más, si quieres que las cosas se materialicen comienza a trabajar en ellas.

Escorpión

Ah Escorpio, el misterio personificado. Tu intensidad estará al máximo este período, pero eso no significa que tengas que convertirte en un detective de tiempo completo. Controla esos celos y esa tendencia a guardar secretos. Abre tu corazón un poco y verás cómo mejora tu vida. Es posible que se lleve a cabo un evento social o fiesta en la que no serás requerido o requerida, a la tiznada. Ten cuidado con una persona que te buscará mucho en estas fechas, no quiere nada bueno, solo busca sacar algo de provecho de ti. No te mortifiques por esas cuestiones que fiestas te van a sobrar. Tu buen humor de ver la vida podría ayudarte mucho a conquistar al ser amado sin embargo debes aprender que las cosas llevan un tiempo, eres muy de aflojar en las primeras citas y eso mata el deseo de la conquista y se pierde el encanto, recuerda que entre más difícil te hagas más se van engreír a ti, llévate las cosas tranquilas. Extrañarás mucho a una persona pero entenderás que lo mejor fue que se fuera de tu vida pues solo te ponía de malas. Empieza a buscar la manera de cumplir ese sueño que tanto has anhelado y deseado pues estas en una gran etapa en la cual todo lo que realices tendrá muy buenos resultados si lo haces de manera positiva y con muchas ganas.

Libra

¡Oh Libra, siempre buscando el equilibrio y la armonía! Este periodo, esa habilidad para ver todas las perspectivas será crucial. Pero ojo, no te pierdas en la toma de decisiones. A veces, seguir tu instinto es lo que realmente necesitas. Y deja de evitar los conflictos, ¡algunas discusiones son necesarias! No dudes más al amor ni tengas miedo de entregarte a esa persona que mueve tu mundo pues podría ser demasiado tarde y al final terminarás arrepintiéndote. Si tienes ya una relación una amistad va llenarte el buche de piedritas en contra de tu pareja, no creas todo lo que te dicen, si sientes dudas del ser amado no vale la pena seguir ahí. Algunas veces cometes errores muy graves por tu orgullo, es momento que visualices hacia dónde te diriges pues podrías perderte en el camino. Días en los que estarás algo relajado más sin embargo aprovéchalos para aclarar tus sentimientos, un amor del signo de cancer o Géminis podría ser lo que requieres para encontrar esa paz y estabilidad en tu vida. Una fiesta o salida se aproxima, la pasarás de lo mejor sin embargo ten cuidado con lo que cuentas pues podrías cometer una indiscreción y lastimar a personas muy importantes para ti.

Virgo

Querido Virgo, obsesionado con los detalles y el orden. Este período, dedica tiempo a relajarte un poco. No todos los errores merecen tu atención minuciosa. En lugar de preocuparte por la perfección, concéntrate en cuidarte a ti mismo. Esa autocrítica excesiva no te lleva a ninguna parte. Si ya tienes una relación ponte las pilas pues tu pareja ha sentido dudas pues te ha sentido distante. En la medida que pasen los días entrarás en momentos bien tristes pues te darás cuenta de que te falta algo y no eres del todo feliz, recuerda que la felicidad la vas a encontrar en tu interior y no en el de otras personas. Centra tu atención y tiempo en ir tras tus metas, no permitas que nadie te haga sentir mal, el problema en ti es que sueles esperar recibir lo mismo que ofreces pero estas rodeado de tanta gente tonta que solo te llegan a decepcionar. Deja de andar de nalgas prontas en face y concéntrate en tu pareja. Te encanta la miércoles y por eso sigues ahí esperando a quien sabes bien no regresará o no te tomará enserio de la manera en que tu deseas, ponte de una buena vez las pilas y manda todo a la china. Aléjate de relaciones prohibidas si no quieres terminar mal, recuerda que el karma es canijo y en cualquier momento te puede llegar. Posibilidades de un viaje o salir de la ciudad con familia o amistades, se la pasarán de lo mejor sin embargo trata de no gastar más dinero de la cuenta.

Leo

¡Ah los Leos! Siempre buscando estar en el centro del escenario. Esta semana, estarás brillando más que nunca, pero recuerda que los demás también merecen su momento de fama. Esa confianza es genial, pero cuidado con cruzar la línea hacia la arrogancia. ¡Y ojo con gastar más de la cuenta! A la fregada quien solo llega cuando tiene una necesidad, necesitas deshacerte de todas esas personas que solo te ponen de malas; aprende a darte tu lugar. Si tienes pareja ten cuidado pues los celos podrían gobernarte al punto de crear conflictos innecesarios con el ser amado. Tu carácter algunas veces deja mucho que desear, pon las cosas en claro con esa persona con la que has tenido problemas, tu orgullo podría ocasionarte problemas con esa persona. Ten cuidado con una amistad que acabas de conocer o conocerás en estos días pues podría meterte en problemas bien gruesos, no descuides tanto la parte de la familia, recuerda que es uno de los lazos que más debes alimentar pues son quienes te sacarán de tus problemas. Si tu interés por esa persona que te mueve el tapete es bueno da el siguiente paso, sino te corresponde al menos no estarás ahí perdiendo el tiempo.

Cancer

¡Oh Cáncer, tan emocionales como siempre! Esta semana, tus sentimientos estarán en ebullición, pero eso no significa que debas hacer un drama de todo. Usa esa intuición para resolver problemas en lugar de crearlos. Y por favor, no guardes rencores como si fueran tesoros. ¡Suelta un poco! Si tienes una relación hay posibilidades de celos. Ten bien presente que lo que obtengas de hoy en adelante será por tu esfuerzo así que no esperes que las cosas te caigan del cielo. Si cuentas con un amor a distancia poco a poco el tiempo comenzará a enfriar esa relación, recuerda que se requiere interés de ambas partes para que esa relación logre prosperar, con uno jamás será suficiente. Manda bien lejos a quien está y no está en tu vida, recuerda que las cosas que te prometen las tienen que demostrar con hechos y no solo con palabras que al final se las lleva el viento. Hay posibilidades de reencontrarte con una ex pareja te darás cuenta como la vida lo ha puesto a pagar sus errores, recuerda que el karma tarde o temprano cobra factura. No esperes nada de nadie y así te evitarás ponerte de mal humor al ver que no te cumplen. Ten cuidado con enfermedades infecciosas pues estarán a la orden del día por cambios bruscos de temperatura.

Géminis

Ah Géminis, siempre con dos caras en el asunto, ¿verdad? Tu mente está en todas partes, y aunque eso es genial para la creatividad, también puede ser agotador. Esta semana, enfócate en un par de cosas en lugar de querer abrazar el universo entero. ¡Y no dejes que tus charlas internas te vuelvan loco! Nunca dejes de creer en el amor pues aunque lo dudes existe y se presentará en el momento adecuado en tu vida, cierra ciclos del pasado, perdónate tus faltas y errores y aprende de cada golpe que la vida te ha dado pues ahí está la clave para que logres mejorar y crecer como persona y ser humano. Cuida mucho tu estado de ánimo pues podrías andar algo molesto o molesta por una situación que se pudiera presentar en estos días. Hay muchos proyectos y posibilidades de crecimiento en muchos aspectos de tu vida, es importante que no descuides esa parte pues habrá personas que te pongan través en tu camino. Si ya tienes pareja no seas tan canijo o canija y aprende a darle libertad. Un viaje o salida cerca de la ciudad se visualiza en las próximas fechas. Una persona desaparecerá de tu vida en poco tiempo te darás cuenta de que fue lo mejor que pudo pasar.

Tauro

¡Vamos Tauro, no te pongas terco ahora! Sí, sabemos que tienes tus valores y no te mueves fácilmente, pero está semana te pide que flexiones un poco. Las oportunidades están llamando a tu puerta, así que no te quedes plantado en tus viejas costumbres. Además, un poco de autoreflección no te vendría mal, ¿eh? Sentirás miedo por ciertas situaciones que pasarán a tu alrededor en estos días. Si tienes una relación ten mucho cuidado pues tu pareja ha sentido dudas con el cariño o amor que le profesas. No permitas que tus deseos se repriman por los pensamientos pesimistas de otras personas que quieren hacerte ver tu suerte. Estarás en un tono algo confuso en estos días, hay ciertas situaciones que te incomodan y te traen con la cabeza vuelta loca. Cuídate mucho de dolores musculares e infecciones. Ten presente que la vida es bien corta así que échale ganas a lo que quieres para que logres. Un nuevo amor podría presentarse en estas fechas y llegará por medio de una amistad, pon tu mejor cara pues podrías conseguir entablar una relación bien duradera. Es momento que pongas un alto a esas personas que solo te buscan por interés o por conseguir algo a cambio, te rodea mucha envidia y muchas personas que tienes a tu alrededor envidian tus proyectos y planes con malas vibras y envidias.

Aries

¡Ah mis queridos Aries! Siempre listos para la acción, ¿verdad? Bueno, esta semana no será diferente. Tendrán la energía de mil caballos, pero controlen esos impulsos antes de que terminen metidos en problemas. Pongan su ego en pausa y escuchen a los demás de vez en cuando. Si logran eso, podrían conquistar el mundo… o al menos su oficina. Inicia esta semana con toda la actitud y date la oportunidad de consentirte y de ir por todo eso que te mueve el piso y todos tus deseos. Algunas veces te atontas mucho pues sueles esperar recibir lo mismo que das y ofreces. En las cuestiones del amor te has vuelto algo frío y eso se debe a las traiciones que has recibido en tu pasado, ya deja eso por la paz y aprende a volver a creer en las personas, cree en hechos y no solo en palabras. Ten cuidado con un evento que pasará en estos días pues te vas a decepcionar de una persona importante para ti. Deja ya de vivir de rodillas, manda lejos a las personas que no te valoran o que solo te buscan por interés o por un rato. Podrías ser víctima de tus propias palabras, trata de antes de hablar y comprometerte pensar bien en donde te vas a mater pues podrías cometer errores y no cumplir promesas.