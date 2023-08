Calendario lunar de septiembre 2023: cuándo será luna nueva, llena y en qué signos

La Luna tiene una profunda influencia en la Tierra y nuestras vidas. Desde el punto de vista astrológico, sus fases aportan cada mes una energía única que puede guiar nuestras acciones y decisiones. Septiembre de 2023 no es la excepción y ofrece una hoja en blanco celestial para llenarla de promesas, reflexión e intensidad emocional.

Conoce a continuación, el calendario lunar de septiembre 2023 y qué implica cada una de sus fases en tu vida. Saber en qué signo ocurre cada fase y su influencia puede ayudarte a planificar tu mes sintonizado con la energía de la Luna.

La luna puede ayudarte a tomar acciones y decisiones. Foto: Shutterstock

7 de septiembre 2023: Luna menguante en Géminis

Después de la poderosa superluna azul del 30 de agosto, llega la luna menguante en Géminis para ayudarnos a liberar lo que no deseamos. Los cambios iniciados durante la Luna Llena ahora se materializan brindándote la oportunidad de evaluar eventos recientes, atar cabos sueltos y dejar ir lo que ya no te sirve, explica We Mystic.

Si intentaste reparar una relación tensa durante la fase anterior, te darás cuenta que ahora hay que seguir adelante. La luna menguante, acompañada de la energía comunicativa de Géminis, fomenta la comunicación reflexiva e inteligente. Aprovecha este tiempo para reparar conexiones superficiales o tóxicas y sanar lo que te ha estado lastimando.

15 de septiembre 2023: Luna nueva en Virgo

El 15 de septiembre iniciamos un período de estabilidad con la Luna Nueva en Virgo. Esta fase permite establecer orden y nuevas prioridades en tu vida. Ideas que tal vez se perdieron, ahora pueden comenzar a tomar forma. La alineación planetaria en este momento impulsa carreras y emprendimientos, por lo que es un momento oportuno para planificar y elaborar estrategias.

Tómate un momento para reflexionar sobre tus aspiraciones para el resto del mes. Establece objetivos claros y dirige tu atención y esfuerzo hacia ellos. Abre tu horizonte a experiencias inusuales y encuentros inesperados que podrían afectar significativamente sus planes futuros.

22 de septiembre 2023: cuarto creciente en Sagitario

A medida que avanza septiembre, la luna creciente en Sagitario presagia días prósperos por delante. Esta fase enfatiza la importancia de profundizar las amistades y convertirlas en logros valiosos.

Usa este período para meditar, reflexionar y visualizar objetivos. Te inspirará a actuar con valentía y pasión, permitiéndote cumplir las intenciones marcadas durante la Luna Nueva. La influencia de Sagitario también favorece los viajes, así que considera planificar una aventura.

Cabe señalar que el equinoccio de primavera ocurre también ese día, por lo que será momento propicio para practicar rituales que te saquen de tu zona de confort. Considera baños de limpieza energética para alinearte con este cambio energético mientras el Sol ingresa a Libra.

29 de septiembre 2023: Luna llena en Aries

La Luna Llena en Aries llega el 29 de septiembre y pone en primer plano las emociones, la intuición y la sensibilidad. Esta fase canaliza una energía potente hacia tus sueños y aspiraciones profesionales. Es posible que estés contemplando un cambio de trabajo o emprender una iniciativa empresarial, pues tu perspectiva para el futuro es positiva.

Sin embargo, es fundamental encontrar un equilibrio y no dejarse cegar por sueños demasiado optimistas. Mientras las emociones aumentan, la energía de la Luna Llena te permite ver oportunidades y situaciones que antes estaban ocultas. Utiliza este tiempo para expresar sus sentimientos con honestidad, entablar conversaciones sinceras y aclarar cualquier problema no resuelto.

