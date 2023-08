Inmigrantes en México protestaron por las desapariciones de sus compañeros en la frontera norte

CIUDAD JUÁREZ, México – Inmigrantes indocumentados denunciaron que se han multiplicado las desapariciones de sus compañeros en la frontera norte de México, donde se pierden grupos completos de hasta 30 personas, por lo que protestaron el miércoles cuando se realiza el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Daniel Alejandro Durán, representante del Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, explicó que las cifras se han disparado, pues antes se reportaban uno o dos inmigrantes desaparecidos en México al año, mientras que en los últimos meses el reporte es de una o dos desapariciones por semana.

“Antes llegaban uno o dos casos al año, ahora los migrantes refieren el secuestro y desaparición de grupos de hasta 20 o 30 sin que haya denuncia ni seguimiento”, afirmó Durán.

La protesta se realizó frente a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez, epicentro de la crisis migratoria en México.

“Los datos que nosotros tenemos son de personas migrantes que han sufrido un hecho violento como el secuestro y la desaparición y esos datos van en aumento”, reiteró el activista.

Inmigrantes denunciaron las desapariciones de sus compañeros en México. /Foto: Luis Torres/EFE

Yadira Cortés, coordinadora de la organización Mesa de Mujeres, añade que las personas que están en tránsito no quieren denunciar porque creen que esto tiene implicaciones jurídicas.

Señaló que las autoridades encuentran abandonados los cuerpos de muchas mujeres y las asumen como inmigrantes porque nadie las reclama. “Nadie las denuncia y nadie dice nada”, lamentó.

Horas antes, organizaciones civiles internacionales denunciaron en un comunicado, con base en datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que en México han desaparecido más de 1,800 migrantes, en su mayoría de Centroamérica.

Los migrantes son parte de la crisis histórica de desaparición forzada en México y el gobierno reconoce que hay más de 110,000 desaparecidos en el país desde que hay registro.

“Es gravísimo, en este sexenio (de Andrés Manuel López Obrador) hay más desapariciones que en el sexenio pasado”, indicó Durán.

En la protesta participó Norma Laguna Cabral, madre de la mexicana Idaly Juache, desaparecida hace 13 años y cuyos restos aparecieron en el arroyo El Navajo, al este de Ciudad Juárez.

“Para nosotros no pasa el tiempo, es como si hubiera pasado ayer. A veces no tenemos ni deseos de vivir, pero Dios es grande y solo el sabe por qué nos tiene aquí”, comentó. “Es muy triste que las autoridades no tengan interés en que todo esto desaparezca”, lamentó la mujer.

