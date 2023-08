‘Nos las arrebataron muy pronto’, dijeron familiares de tres de las víctimas fallecidas

Los familiares de dos hermanas que perdieron la vida junto con su amiga de la infancia, en un accidente automovilístico en el sur de Los Ángeles, estaban inconsolables y lamentaban la pérdida de las tres jóvenes descritas como muy inteligentes, nobles y llenas de sueños por cumplir.

Verónica Amezola de 23 años y su hermana Kimberly Izquierdo de 27, regresaban de un concierto el sábado temprano junto con su amiga Juvelyn Arroyo, de 23, cuando de pronto un vehículo se pasó un alto y las tres, quienes viajaban en un Uber, murieron en el acto.

“Nos las arrebataron muy pronto”, dijo Ana García, familiar de las dos hermanas. “Kimberly y Vero eran muy buenas, estaban llenas de vida y tenían mucho por vivir. Ellas siempre transpiraban amor con su nobleza, inteligencia, compasión y alegría”.

García destacó que las jóvenes eran muy aplicadas en sus estudios y que Kimberly acababa de graduarse de la escuela de enfermería y estaba cumpliendo su sueño de ejercer una carrera de medicina.

Agregó que aparte de ser una alumna ejemplar, a Kimberly le fascinaba la música. “Siempre estuvo muy involucrada en su equipo de baile cuando estudiaba en la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills”.

Juvelyn se toma una selfi con su hermano Nathan.

Sobre Verónica, García indicó que era una alumna impecable que se había graduado de la Universidad Politécnica de California en Humboldt.

“A Verónica le interesaba mucho las ciencias ambientales y recientemente había iniciado un empleo en el condado de Orange donde trabajaba en el cuidado de los animales”.

José Izquierdo, hermano de Verónica y Kimberly, le dijo a KTLA, que su familia estaba destrozada y la vida luce sombría sin sus dos hermanas.

“Para nuestra familia el mundo se ha oscurecido”, expresó Izquierdo, quien subrayó el impacto que habían dejado sus hermanas en tan poco tiempo; además de enfatizar que todo lo que hacían, lo hacían de corazón.

De igual manera, Elizabeth Fuerte y Jessica Arriola, primas de Juvelyn, aseguraron que “Juvy”, como le decían de cariño, era una hija excelente y el ejemplo perfecto de responsabilidad y buen comportamiento.

Agregaron que su prima tenía dos años que se había graduado de la Universidad de California en Irvine, recientemente había conseguido empleo en su rama de estudio y soñaba con ser técnica farmacéutica.

“Juvy fue la primera hija de sus padres”, dijo su prima Arriola. “Tiene dos hermanos menores–Nathan y Gigi. Desafortunadamente, Juvy murió el mismo día del cumpleaños de su hermana Gigi. Fue muy devastador”.

Según Arriola, Juvy siempre estuvo presente para su hermano y aseguró que Nathan, de 14 años, aún la necesita.

“Él la ve como una madre”, enfatizó. “Juvy siempre lo cuido desde que él nació y ha sido una hermana maravillosa”.

Por su parte, el padre de Juvy, Dante Arroyo, confesó que su hija había tenido una vida muy difícil al tener que estudiar, trabajar, y aparte, ser una figura materna para Nathan.

Explicó que él se divorció de la mamá de Juvy años atrás y que no vivía con sus hijos. Pero al cumplir su hija los 18 años, recibió una llamada donde le pedía permiso para mudarse con él, una petición que lo llenó de alegría.

“Me habló llorando y me dijo, ‘Papá me pudo ir a vivir contigo’”, dijo Dante. “Es un día que nunca se me va olvidar. Yo estaba trabajando y me acuerdo que yo quería salir corriendo por ella”.

Explicó que su hija era una mujer muy responsable, hija ejemplar y muy cariñosa con sus hermanos, que el día que tenía que pagar renta, le pidió que lo esperara un mes porque se quería encargar de los gastos escolares de su hermano

“Yo le dije que eso no le corresponde a ella, que no era su obligación, pero ella me aseguro que era algo que ella quería hacer por su hermano Nathan”.

Para apoyar en los gastos

Para ayudar a los familiares de las víctimas visite la plataforma Gofundme y escriba Juvelyn Arroyo; o In loving memory of Kimberly and Veronica.

Además, los familiares de las víctimas organizarán kermeses que se llevarán a cabo este fin de semana.

En honor a Juvy será el sábado 2 de septiembre a la 1 p.m. en el 6074 Crest Ave., Riverside, CA 92503; habrá comida y rifas.

En honor a Kimberly y Verónica

El domingo 3 de septiembre a partir de las 11 a.m. en el 4470 Morristown Dr. Riverside 92505; habrá venta de comida y rifas.

El sábado 2 y el domingo 3 de septiembre de 9 a.m. a 6 p.m. en el 1409 W. McFadden Ave., Santa Ana, CA 92704.