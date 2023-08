Trotamundos angelino lanza su consultoría de viajes

Después de que Martín Alejandro Pineda organizó sin pensarlo un viaje para un grupo de amigos al Mundial de Qatar, que incluyó tres países, decidió que era tiempo de abrir una agencia de consultoría de viajes.

“Yo pensaba ir al Mundial de Qatar con un amigo, pero cuando se nos unió un grupo de 15 amigos, planifiqué todo, vuelos, hoteles, asistencia a los principales juegos, y salió muy bien. Quedaron muy contentos. Visitamos Qatar, Egipto, Abu Dhabi y Dubai en los Emiratos Árabes. Entonces pensé que era hora de hacer realidad uno de mis sueños, organizar viajes”, dice.

Martin es un joven angelino de 32 años, hijo de padres inmigrantes hondureños, cuyo rostro y voz son muy conocidos en las luchas por los derechos de los inmigrantes de Los Ángeles. Actualmente es el gerente de comunicaciones de la organización CARECEN en Los Ángeles.

Martín Alejandro Pineda en el partido Argentina contra Mexico en estadio Lusail en Qatar. (Cortesía)

Pero también tiene un espíritu aventurero, es aficionado a los viajes y un apasionado a morir del fútbol.

“Desde los 16 años, estoy viajando por el mundo. Así que tengo de experiencia en viajes la mitad de mi vida”.

Y cómo descubrió que le encanta organizar viajes y asesorar sobre el tema a amigos y familiares, pues qué mejor que crear un pequeño negocio, a la par de su trabajo como vocero de los inmigrantes.

“He organizado muchos viajes para grupos de amigos y familiares. He hecho todo sin cobrar nada. Creo que es tiempo de aprovechar toda mi experiencia en un negocio porque planificar viajes te consume mucho tiempo e implica bastante trabajo”, dice.

Sin embargo, Martín Alejandro quiere que sus opciones de viaje sean a precios accesibles. “La gente se imagina que ir a ver un partido a otro país es carísimo, pero no necesariamente es así. Podrá ser en algunos casos pero no en todos”.

El joven emprendedor le ha puesto por nombre a su negocio de consultoría Far Travel. Far son las siglas de las palabras futbol, adventure and relaxation (fútbol, aventura y relajación).

“Aunque planifico viajes de todo tipo, quiero que mi negocio tenga como nicho, viajar para ir a ver partidos de fútbol por el mundo”.

Se ha interesado tanto por el tema de los viajes, que a través de Far Travel ya puede ofrecer a sus clientes, descuentos exclusivos.

Tiene experiencia en tarifas de vuelo, destinos todo incluido, viajes económicos y de lujo,tarifas preferenciales en hoteles, viajes de recién casados, viajes en solitario y en grupo, y viajes de eventos de fútbol como la Copa América, Champions League, FIFA Copa del Mundo, La Liga, Premier League y otras

“Me quiero también especializar en los viajes por Europa, pero también puedo planificar todo tipo de travesías, cruceros, lunas de miel, itinerarios complicados, viajes para conciertos y consultorías”.

Martín Alejandro Pineda en Positano de la Costa Almafi en Italia. (Cortesía)

Martin Alejandro dice que contar con su propio negocio de consultoría de viajes es algo que siempre ha querido hacer.

“Viajar y organizar viajes es una de mis grandes pasiones. Me encanta”, dice. Y le emociona aún más que su Far Travel tendrá carácter binacional, ya que se enfocará en clientes de Estados Unidos y Honduras, el país de sus padres.

“Tengo bastantes amigos en Honduras. Y allá todavía se usa mucho la agencia de viajes para viajar. Así que espero que mis clientes sean de Honduras y Estados Unidos”.

Parte de sus servicios de consultoría también incluirán asesoría sobre cómo aprender a armar un itinerario de viaje, y cómo transferir puntos de las tarjetas de crédito que acumulan millas para los viajes.

“También cuento con asesoría legal, porque no quiero tener responsabilidad más allá de la organización de un viaje. No puedo ser responsable por ejemplo de si una persona, por descuido, pierde su vuelo”.

La misión de FAR Travel – dice Martín Alejandro – será la de ser una agencia de consultoría de viajes distintiva, dedicada a “transformar tus sueños de viaje en realidades vibrantes”.

Si quieres viajar con Martin, visita su página: https://www.far-travel.com, donde te encontrarás un formulario donde te harán una serie de preguntas. Ahí se incluye un enlace directo donde pueden comenzar a hacer sus reservaciones.